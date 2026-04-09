El truco para ahorrar cientos de dólares en pasajes y visitar dos destinos al precio de uno + Seguir en









Esta alternativa es muy poco conocida, pero te permite descubrir más lugares durante tus vacaciones y cambiar tu experiencia sin pasarte del presupuesto.

Este tip oculto te permite hacer más cosas en tu viaje, pero sin gastar un dólar de más. Freepik

Planificar un viaje suele implicar elegir un solo destino y ajustarse a un presupuesto limitado. Pero por suerte no tiene que ser así, ya que existe una alternativa que muchos viajeros todavía no tienen en cuenta y que puede cambiar por completo la experiencia sumando una parada extra sin gastar un solo dólar de más.

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Cada vez son más las aerolíneas que promueven esta modalidad que no se trata de una escala común, sino de una oportunidad para conocer otra ciudad en el mismo viaje. Eso sí, para aprovecharlo al máximo y mejorar tu experiencia, es necesario que te organices bien.

Viaje El stopover es una herramienta práctica para transformar tu viaje en una experiencia mucho más rica. Freepik Qué es el Stopover y cómo puede beneficiar a los viajeros El stopover es una parada en una ciudad que se encuentra en el medio entre el lugar de origen y el destino al que el viajero está yendo en avión. A diferencia de una escala tradicional, que suele durar pocas horas, esta opción permite quedarse más de un día en el lugar, antes de seguir hasta la parada final.

El stopover habilita al viajero a salir del aeropuerto, recorrer la ciudad y hasta alojarse como si fuera una mini escapada dentro del mismo viaje. Entre sus ventajas está:

Conocer un segundo destino sin pagar un pasaje adicional completo. De hecho, en la mayoría de los casos el precio total se mantiene casi igual .

. Ayuda a reducir el cansancio en trayectos largos, ya que le da al viajero la posibilidad de descansar antes de continuar .

. Algunas compañías incluyen noches de hotel sin costo, traslados o actividades turísticas con descuento. Las aerolíneas que ofrecen stopover gratuito Varias compañías aéreas impulsan programas de stopover con ventajas que buscan incentivar el turismo en las ciudades donde tienen sus principales centros de operaciones:

Iberia permite permanecer nueve días en Madrid sin modificar la tarifa base del vuelo, incluyendo descuentos en hospedaje, transporte y actividades culturales.

permite permanecer sin modificar la tarifa base del vuelo, incluyendo descuentos en hospedaje, transporte y actividades culturales. AirPortugal ofrece estadías de hasta diez días en Lisboa . En esta promoción, también se incluyen descuentos en experiencias locales y alojamientos.

ofrece estadías de en . En esta promoción, también se incluyen en experiencias locales y alojamientos. Turkish Airlines propone una parada en Estambul con noches de hotel incluidas según la clase del pasaje. Esta aerolínea incluso brinda recorridos guiados para quienes tienen escalas intermedias dentro de ciertos rangos horarios.

propone una parada en con según la clase del pasaje. Esta aerolínea incluso brinda recorridos guiados para quienes tienen escalas intermedias dentro de ciertos rangos horarios. Copa Airlines habilita una visita a Ciudad de Panamá de hasta una semana sin costo extra en el pasaje aéreo.

habilita una visita a de en el pasaje aéreo. Aeroméxico permite tener un stopover de hasta 7 días en México , pero sin ningún beneficio adicional.

permite tener un stopover de hasta , pero sin ningún beneficio adicional. Avianca ofrece una estadía en Bogotá más alojamiento y tours.

ofrece una estadía en más alojamiento y tours. Finnair ofrece hasta 5 días en Helsinki, Finlandia sin tener que pagar. Aeropuerto dólar plata preocupado hombre viaje Con una buena planificación, tu viaje puede sumer un nuevo lugar para descubrir. Pexels Cómo aprovechar al máximo este beneficio Para sacar provecho de un stopover, lo fundamental es la planificación. Una de las formas más simples de armar este tipo de viaje es seleccionar la opción de "múltiples destinos" al momento de buscar vuelos y definir tanto las fechas como las ciudades de cada tramo de manera manual. Otra alternativa consiste en acceder a los programas específicos que ofrecen algunas aerolíneas, ya que muchas páginas oficiales cuentan con secciones especialmente dedicadas a este tipo de reservas, donde ya aparecen los beneficios incluidos. De todas formas, antes de confirmar el itinerario hay que revisar los requisitos migratorios del país donde se hará la parada. Lo mejor es organizar actividades realistas, teniendo en cuenta las distancias y prever el traslado de regreso al aeropuerto para el siguiente vuelo. También es importante llevar en el equipaje de mano todo lo necesario para esa breve estadía.

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