Los mejores memes que dejó el triunfo y consagración de Belgrano frente a River + Agregar ámbito en









El Pirata se convirtió en el campeón del Torneo Apertura tras vencer a Millonario en una vibrante final, desatando una ola de memes en redes sociales.

La victoria de Belgrano sobre River desató una ola de memes en las redes.

Belgrano se quedó con una final inolvidable frente a River, al dar vuelta el partido en apenas tres minutos y consagrarse campeón del Torneo Apertura. El Pirata logró así la primera estrella de su historia, en una definición que rápidamente tuvo repercusión fuera de la cancha.

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Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de cargadas contra el Millonario, tanto por el resultado como por el recuerdo del descenso, impulsadas por hinchas cordobeses y también por fanáticos de Boca, que no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de su clásico rival.

Los mejores memes del triunfo de Belgrano ante River

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