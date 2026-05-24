Los mejores memes que dejó el triunfo y consagración de Belgrano frente a River

Belgrano se quedó con una final inolvidable frente a River, al dar vuelta el partido en apenas tres minutos y consagrarse campeón del Torneo Apertura. El Pirata logró así la primera estrella de su historia, en una definición que rápidamente tuvo repercusión fuera de la cancha.
Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de cargadas contra el Millonario, tanto por el resultado como por el recuerdo del descenso, impulsadas por hinchas cordobeses y también por fanáticos de Boca, que no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de su clásico rival.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PizarraFPC/status/2058648418839413179?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2058648418839413179%7Ctwgr%5E65c2c06711a151826afcdb5ba47145a754617e56%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fbelgrano-campeon-torneo-apertura-river-mejores-memes-cargadas--id732483.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/0800Cj/status/2058649151793979545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2058649151793979545%7Ctwgr%5E65c2c06711a151826afcdb5ba47145a754617e56%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fbelgrano-campeon-torneo-apertura-river-mejores-memes-cargadas--id732483.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnElVar/status/2058647575666758100?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2058647575666758100%7Ctwgr%5E65c2c06711a151826afcdb5ba47145a754617e56%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fbelgrano-campeon-torneo-apertura-river-mejores-memes-cargadas--id732483.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/2058647279838339186?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2058647279838339186%7Ctwgr%5E65c2c06711a151826afcdb5ba47145a754617e56%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fbelgrano-campeon-torneo-apertura-river-mejores-memes-cargadas--id732483.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/casla_rami/status/2058660605678981340?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2058660605678981340%7Ctwgr%5E65c2c06711a151826afcdb5ba47145a754617e56%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fbelgrano-campeon-torneo-apertura-river-mejores-memes-cargadas--id732483.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaBombotuitera/status/2058651616815849767?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2058651616815849767%7Ctwgr%5E65c2c06711a151826afcdb5ba47145a754617e56%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fbelgrano-campeon-torneo-apertura-river-mejores-memes-cargadas--id732483.html&partner=&hide_thread=false