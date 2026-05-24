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24 de mayo 2026 - 20:02

Los mejores memes que dejó el triunfo y consagración de Belgrano frente a River

El Pirata se convirtió en el campeón del Torneo Apertura tras vencer a Millonario en una vibrante final, desatando una ola de memes en redes sociales.

La victoria de Belgrano sobre River desató una ola de memes en las redes.

La victoria de Belgrano sobre River desató una ola de memes en las redes.

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de cargadas contra el Millonario, tanto por el resultado como por el recuerdo del descenso, impulsadas por hinchas cordobeses y también por fanáticos de Boca, que no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de su clásico rival.

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Los mejores memes del triunfo de Belgrano ante River

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