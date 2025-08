El Gobierno se dirime entre el reacomodamiento interno del Gabinete y la campaña electoral

Pese a que se logró, por ahora, controlar la tensión cambiaria, el Gobierno expuso a sus principales jugadores con un mensaje contradictorio: mientras que Caputo aseguraba que la suba de la divisa tenía como principal disparador el "riesgo kuka" -aludiendo a una posible victoria del kirchnerismo en las elecciones de octubre-, Milei aseguró que arrasará en los comicios.

El Gobierno se aboca a la campaña electoral

Una vez que se publiquen los vetos a la moratoria previsional, aumento en jubilaciones y emergencia en Discapacidad -que se firmarán el lunes-, el Gobierno aspira a volcarse a la campaña electoral, especialmente en el territorio bonaerense, tal y como adelantó este medio. Para la semana próxima está previsto que los candidatos de las ocho secciones bonaerenses se presenten en sociedad con una foto conjunta -que podría encabezar el propio Milei- y con entrevistas y recorridas en territorios. En línea con esto último, está pendiente de confirmación una invitación del intendente y candidato Diego Valenzuela para visitar el centro de almacenamiento de Mercado Libre en Tres de Febrero.

Hace unos días, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich no descartó la posibilidad de presentarse como candidata en la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional y aseguró estar lista para asumir ese desafío electoral. “Por ahí me mandan al ring, estoy preparada”, declaró al tiempo que señaló que no es un tema que ya esté definido.

karina milei, javier milei, sebastián pareja y patricia bullrich.png Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich durante el Congreso de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

En Balcarce 50 vienen analizando desde hace tiempo su posible candidatura, aunque admiten que "sería una gran pérdida" para el Ejecutivo. Su posible salida obligaría al Gobierno a mover fichas para reemplazarla, y si bien se analizó una fusión entre las carteras de Seguridad y Justicia, por ahora dicha reconversión no está confirmada.

La exfuncionaria de Mauricio Macri también estuvo en escena a raíz de un video que se viralizó en las últimas horas y que muestra al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo sus servicios y contactos a Tim Ballard, un polémico activista y ex agente federal estadounidense. En las imágenes difundidas, el funcionario le ofrece a Ballard ayuda para "cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país" sobre su figura aceitando su relación con la prensa y los legisladores argentinos. El hecho causó ruido en el oficialismo, ya que Ballard había sido definido públicamente por Bullrich como un abusador. La ministra incluso recordó una entrevista que tenía "23 causas por abuso".

Ante una consulta de Ámbito, en Casa Rosada desestimaron el caso y descartaron por ahora remover al ministro de Justicia de su cargo. En esta línea, un funcionario de diálogo directo con Javier Milei señaló a este medio que "se trató de una reunión oficial" e insistió en que Cúneo "sabía que lo estaban filmando". No obstante, mantuvo esta semana un diálogo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien le brindó "su explicación del caso".

Las elecciones de medio término y la puesta en escena de los candidatos buscan oxigenar la gestión y podrían condicionar el actual Gabinete, en momentos en que sus miembros se ven salpicados por presuntas cámaras ocultas y nuevas revelaciones del Caso Libra, que involucró esta semana a Karina Milei con el empresario cripto Hayden Davis.

Como si todo esto fuera poco, las declaraciones de los ministros presentadas ante la Oficina Anticorrupción, evidenciaron un incremento patrimonial liderado por el canciller Gerardo Werthein ($85.553.932.433,86), seguido por Cúneo Libarona ($18.089 millones) y Luis Caputo ($15.951.090.088,02).