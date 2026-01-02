Critics Choice Awards: cuándo y dónde ver la entrega de premios

Los Critics Choice Awards son reconocidos históricamente como el indicador más preciso rumbo a los Premios Oscar.

Este domingo comienza la denominada "temporada de premios" y será con la 31ª edición de los Critics Choice Awards .

La prestigiosa premiación que reconoce a los mejores logros del cine y la televisión, se transmitirá en vivo este domingo 4 de enero a partir de las 9pm por TNT y HBO Max . La gala se llevará a cabo en el Barker Hangar en Santa Mónica, reuniendo en un solo lugar a las figuras más destacadas de la industria.

Los ganadores se revelarán durante la ceremonia, que será conducida por Chelsea Handler , reconocida comediante, presentadora de televisión y autora de best-sellers, quien regresa por cuarto año consecutivo como anfitriona de los Critics Choice Awards.

La 31ª entrega anual de los Critics Choice Awards contará con destacadas figuras de la industria como Ali Larter, Alicia Silverstone, Allison Janney, Arden Cho, Ava DuVernay, Bradley Whitford, Billy Bob Thornton, Colman Domingo, Diego Luna, EJAE, Hannah Einbinder, Jeff Goldblum, Jessica Williams, Justin Hartley, Justin Sylvester, Kaley Cuoco, Keltie Knight, Marcello Hernández, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Noah Schnapp, Owen Cooper, Quinta Brunson, Regina Hall, Rhea Seehorn, Sebastian Maniscalco y William H. Macy , quienes se sumarán a la gala para presentar algunas de las categorías más importantes de la noche.

Organizados por la Critics Choice Association (CCA), que representa a más de 500 críticos de cine y televisión de Estados Unidos y Canadá, los Critics Choice Awards son reconocidos históricamente como el indicador más preciso rumbo a los Premios Oscar.

Belén de Dolores Fonzi está nominada a Mejor Película Extranjera en los Critics Choice Awards

Belén, de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película en Lengua Extranjera para los 31° Critics Choice Awards, la primera gran entrega de premios televisada del año y marca el inicio oficial de la temporada de premios de Hollywood.

La producción argentina dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi integra la competencia con Un simple accidente (Jafar Panahi); Left-Handed Girl (Shih-ching Tsou); No Other Choice (Park Chan-wook); O agente secreto (Kleber Mendonça Filho) y Sirat (Oliver Laxe).

Sinners lidera en cine las nominaciones con un total de 17 candidaturas, incluyendo mejor película, director para Ryan Coogler, actor para Michael B. Jordan, actriz de reparto para Wunmi Mosaku. La serie Adolescence obtuvo la mayor cantidad de nominaciones en televisión, con 6.

Belén es una producción de K&S Films. Basada en el libro Somos Belén de la escritora Ana Correa, cuenta la historia de una joven tucumana que enfrentó una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la llevó a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza, quien abordó este caso aparentemente imposible.

El guion es de Dolores Fonzi con Laura Paredes y el elenco incluye a Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.