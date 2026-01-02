Noruega alcanzó un 96% de ventas de autos eléctricos durante 2025 + Seguir en









El rápido paso de Noruega a los autos eléctricos, contrasta directamente con el resto de Europa donde la situación es opuesta.

Noruega alcanzó un 96% de ventas de autos eléctricos durante 2025.

Pese al descenso de las matriculaciones de Tesla en los principales mercados europeos, se dispararon las ventas de los autos eléctricos en Noruega. Esto se dio en el marco de la eliminación progresiva de los vehículos combustible que está llevando a cabo el país nórdico.

La débil demanda de este tipo de vehículos hizo que la Unión Europea diera marcha atrás en la prohibición de los autos con motor de combustión interna que estaba prevista para 2035.

Noruega, líder en ventas de autos eléctricos en Europa Impulsados por los incentivos fiscales, el 95,9% de todos los autos nuevos matriculados en Noruega en 2025 fueron eléctricos, cifra que incluso en diciembre llegó a rozar el 98%. Según datos de la Federación Noruega de Carreteras (OFV), durante el 2024 el porcentaje había quedado en 88,9%.

Autos Eléctricos El 95,9% de todos los autos nuevos matriculados en Noruega en 2025 fueron eléctricos. Imagen: Freepik De esta manera, durante el año se alcanzó el récord de 179.549 autos matriculados nuevos, un 40% más que en 2024, según la OFV. Tesla fue la marca de automóviles más vendida en Noruega por quinto año consecutivo, con una cuota de mercado del 19,1%, es decir 27.621 autos; seguida de Volkswagen, con el 13,3% de las matriculaciones, y Volvo Cars, con el 7,8%.

Por otro lado, los autos producidos en China tuvieron una cuota de mercado del 13,7% en Noruega en 2025, frente al 10,4% del año anterior, liderados por BYD, que más que duplicó sus ventas en el país nórdico.

Las cifras de Tesla en Europa La marca de vehículos eléctricos de Elon Musk experimentó una desaceleración de las ventas en Europa desde finales de 2024 debido al aumento de la competencia, a su gama de modelos envejecida y por la inclinación política de Musk. En Francia, el tercer mayor mercado automovilístico de Europa después de Alemania y Reino Unido, las matriculaciones de Tesla se desplomaron un 66%, durante diciembre, según datos publicados por la asociación francesa PFA. En Suecia, las matriculaciones de Tesla descendieron un 71%. Por su parte, en Portugal y España disminuyeron un 13% y 44% respectivamente. Así, hasta noviembre, la cuota de mercado de Tesla en Europa, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio cayó al 1,7% desde el 2,4% en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, la marca alcanzó un récord anual de ventas con una cuota de mercado superior al 19% en Noruega durante 2025.

