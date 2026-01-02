A partir del 1 de enero de 2026 muchos jugadores de renombre del fútbol argentino quedaron libres y están sin club. Conocé los detalles.

Estos son los jugadores que quedaron libres en el fútbol argentino a partir de 2026

El año nuevo llegó con un gran número de contratos vencidos, con jugadores libres como el mediocampista Enzo Pérez , el atacante Luciano Vietto o los defensores Cristian Lema y Frank Fabra .

Además, hubo casos de futbolistas que consiguieron contratos en otras instituciones y evitaron quedar en libertad de acción, como lo son el caso del regreso a Gimnasia de Ignacio “Nacho” Fernández o la llegada de Miguel Borja a Cruz Azul de México.

Siendo un club que dio lugar a una gran renovación en su plantel, River le abrió la puerta de salida a varios de sus referentes.

El de mayor calibre es el experimentado mediocampista Enzo Pérez , de 39 años, quien rechazó un ofrecimiento de Argentinos Juniors y recibió un sondeo de Nacional de Uruguay.

También en el “Millonario” fueron liberados Borja y “Nacho” Fernández , quienes ya definieron su futuro, así como también lo hizo el lateral Milton Casco , que jugará en Atlético Nacional de Colombia. Por su parte, el talentoso enganche Gonzalo “Pity” Martínez comenzó el año como jugador libre.

En Boca, las salidas son pocas. Quedaron en libertad de acción los defensores Frank Fabra y Cristian Lema, quienes contaron con muy pocos minutos durante todo el año pasado y ya sabían que no iban a recibir renovaciones contractuales. Así, el “Xeneize” corta el vinculo con el lateral colombiano, que permaneció en el club desde 2016.

Racing es otro club con pocas salidas, pero de mayor peso. Siendo un referente del club, el arquero Gabriel Arias se despidió del club, habiendo perdido la titularidad ante el fulgurante ascenso de Facundo Cambeses.

Además, también se fue el delantero Luciano Vietto, quien no quiso renovar por diferencias futbolísticas con el entrenador Gustavo Costas, y el lateral Facundo Mura, que optó por quedar libre y recalará en el Inter Miami, siendo compañero del astro argentino Lionel Messi.

Independiente tendrá una baja como lo es la salida de Federico Mancuello, jugador de gran paso por la institución en la década pasada y que regresó en 2023, aunque fue perdiendo minutos y no arregló la renovación.

Por su lado, en San Lorenzo se vencieron los vínculos del extremo Ezequiel Cerutti, el delantero Andrés Vombergar y los volantes Nery Domínguez y Emanuel Cecchini. Mientras que el primero de ellos se encuentra negociando una posible renovación, los tres restantes no recibieron ofertas por parte del “Ciclón”.

Entre otros jugadores de renombre que quedaron libres, se encuentra el volante Ignacio Malcorra, quien está negociando su renovación con Rosario Central y recibió una propuesta de Racing, el enganche de Talleres Rubén Botta, el arquero Sergio “Chiquito” Romero y el experimentado delantero de Unión Lucas Gamba.

Por su parte, Newell’s no renovó el contrato del veterano Ever Banega y Thiago Fernández decidió no firmar un nuevo acuerdo en Vélez, al tener un precontrato con el Villarreal de España.