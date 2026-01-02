ATE tildó de "obsceno" el aumento de los funcionarios: "Son unos caraduras y sinvergüenzas" + Seguir en









El gremio cuestionó el incremento del 89,8% otorgado por decreto al Gabinete y denunció un “salariazo de la patronal” en medio de la crisis económica. Rodolfo Aguiar acusó al Gobierno de reproducir los privilegios que prometió erradicar.

Luego de que los funcionarios del Poder Ejecutivo aumentaran sus sueldos en un 89,8% mediante el decreto 931/25, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino” y sentenció: “Son unos caraduras y sinvergüenzas”.

“Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un salariazo de la patronal en el sector público. Finalmente no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”, agregó el referente estatal.

En esta línea, el dirigente detalló: “Es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre. Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya es un doctorado en casta”.

RODOLFO AGUIAR ATE.jpeg Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. ATE “Se trata de una medida que profundiza el malestar generalizado que ya existía en el Estado. Rechazamos y repudiamos que con el dinero de los contribuyentes, que con la nuestra esta gente se garantice ingresos mensuales exorbitantes. Esto también tiene que ser considerado en nuestro próximo plenario”, concluyó Rodolfo Aguiar.

El Gobierno habilita aumentos salariales para ministros El Gobierno nacional oficializó este viernes una modificación clave en el esquema salarial de la alta conducción del Estado. Mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso habilitar incrementos salariales para ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, atándolos de manera directa al resultado fiscal, luego de dos años de congelamiento.

Decreto 9312025 La norma extiende, a partir de enero de 2026, los aumentos salariales acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional a los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo, aunque excluye expresamente a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación. En los considerandos, el decreto repasa el escenario heredado a fines de 2023, con inflación interanual del 211,4%, pobreza del 52,9% e indigencia del 18,1%, además de déficit fiscal y caída de la actividad. En ese contexto, el Ejecutivo recuerda que una de las primeras medidas fue congelar los salarios de las autoridades superiores, como señal de austeridad y ajuste del gasto público. Según el texto oficial, esa política permitió generar ahorro fiscal y se complementó con una fuerte reducción de la estructura estatal: se eliminaron ocho ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que totalizó 519 cargos suprimidos, además de una reducción de cerca de 60.000 empleados públicos, con un ahorro anual estimado en $3,49 billones. El Gobierno sostiene que, como resultado de esas medidas, se logró reducir la inflación al 31,3% interanual en octubre de 2025, acumular 22 meses de superávit fiscal y mostrar una fuerte baja de la pobreza, que según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo del Ministerio de Capital Humano, habría descendido al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Economía. El núcleo del decreto establece que los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente comenzarán a percibir los incrementos salariales definidos en las actas acuerdo de la negociación colectiva estatal de 2024 y 2025, sin retroactividad y a partir del mes siguiente a la vigencia de la norma.

