Durante febrero, la billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene un amplio esquema de descuentos con topes semanales y días específicos, pensado para planificar los consumos y aprovechar al máximo los reintegros a lo largo del mes.
Estos descuentos de Cuenta DNI continúan por febrero 2026
La propuesta del Banco Provincia para promover el consumo y ofrecer alternativas de ahorro.
Una por una, todas las promociones de Cuenta DNI en supermercados de lunes a sábado en febrero 2026
Estos son los reintegros de Cuenta DNI que continúan en febrero 2026
Los beneficios alcanzan a comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados, universidades, librerías, farmacias y espacios gastronómicos, con el doble objetivo de sostener el poder de compra y estimular el consumo local en distintos puntos de la provincia.
Descuentos vigentes en febrero
Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías)
20% de descuento todos los viernes.
Tope de reintegro: $5.000 por día (se alcanza con $25.000 en compras).
Ferias y mercados bonaerenses
40% de ahorro todos los días.
Tope semanal: $6.000.
Supermercados
Descuentos disponibles los siete días de la semana en cadenas adheridas dentro de la provincia.
Universidades bonaerenses
40% de descuento diario en comercios adheridos.
Tope: $6.000 por semana.
Librerías
10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.
Farmacias y perfumerías
10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de devolución.
FULL YPF
25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos.
Tope semanal: $8.000.
No aplica a la compra de combustibles.
Marcas destacadas del verano
Cuenta DNI sostiene además una promoción especial vinculada al turismo y las actividades recreativas, con descuentos todos los días y topes semanales por marca, lo que permite distribuir el ahorro durante todo el mes. En febrero, el listado se amplió con nuevas incorporaciones.
Marcas gastronómicas y de consumo adheridas:
Atalaya
Havanna
Lucciano's
Manolo
Freddo
Grido
Balcarce
La Fonte de Oro
Chichilo
El Topo
Guolis
SAO Medialunas
Interlagos
Heladería El Pino
Balnearios adheridos:
Torreón del Monje
Mute
Guardalavaca
Marbella
Pepe’s
El Calamar Loco
Manaos
Parque Mogotes
Con este esquema, Cuenta DNI se consolida como una herramienta clave para ordenar gastos, aprovechar reintegros semanales y sostener el consumo tanto en destinos turísticos como en la vida cotidiana dentro de la provincia.
