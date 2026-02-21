Estos descuentos de Cuenta DNI continúan por febrero 2026 + Seguir en









La propuesta del Banco Provincia para promover el consumo y ofrecer alternativas de ahorro.

Con este esquema, Cuenta DNI se consolida como una herramienta clave para ordenar gastos, aprovechar reintegros semanales y sostener el consumo tanto en destinos turísticos como en la vida cotidiana dentro de la provincia.

Durante febrero, la billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene un amplio esquema de descuentos con topes semanales y días específicos, pensado para planificar los consumos y aprovechar al máximo los reintegros a lo largo del mes.

Los beneficios alcanzan a comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados, universidades, librerías, farmacias y espacios gastronómicos, con el doble objetivo de sostener el poder de compra y estimular el consumo local en distintos puntos de la provincia.

Cuenta DNI Beneficios Febrero.jpg Descuentos vigentes en febrero Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías) 20% de descuento todos los viernes.

Tope de reintegro: $5.000 por día (se alcanza con $25.000 en compras). Ferias y mercados bonaerenses 40% de ahorro todos los días.

Tope semanal: $6.000. Supermercados Descuentos disponibles los siete días de la semana en cadenas adheridas dentro de la provincia. Universidades bonaerenses 40% de descuento diario en comercios adheridos.

Tope: $6.000 por semana. Librerías 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de devolución. FULL YPF 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos.

Tope semanal: $8.000.

No aplica a la compra de combustibles. Marcas destacadas del verano Cuenta DNI sostiene además una promoción especial vinculada al turismo y las actividades recreativas, con descuentos todos los días y topes semanales por marca, lo que permite distribuir el ahorro durante todo el mes. En febrero, el listado se amplió con nuevas incorporaciones.

Marcas gastronómicas y de consumo adheridas: Atalaya

Havanna

Lucciano's

Manolo

Freddo

Grido

Balcarce

La Fonte de Oro

Chichilo

El Topo

Guolis

SAO Medialunas

Interlagos

Heladería El Pino Balnearios adheridos: Torreón del Monje

Mute

Guardalavaca

Marbella

Pepe’s

El Calamar Loco

Manaos

