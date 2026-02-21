SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de febrero 2026 - 16:00

Estos descuentos de Cuenta DNI continúan por febrero 2026

La propuesta del Banco Provincia para promover el consumo y ofrecer alternativas de ahorro.

Con este esquema, Cuenta DNI se consolida como una herramienta clave para ordenar gastos, aprovechar reintegros semanales y sostener el consumo tanto en destinos turísticos como en la vida cotidiana dentro de la provincia.

Durante febrero, la billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene un amplio esquema de descuentos con topes semanales y días específicos, pensado para planificar los consumos y aprovechar al máximo los reintegros a lo largo del mes.

Los beneficios alcanzan a comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados, universidades, librerías, farmacias y espacios gastronómicos, con el doble objetivo de sostener el poder de compra y estimular el consumo local en distintos puntos de la provincia.

Cuenta DNI Beneficios Febrero.jpg

Descuentos vigentes en febrero

Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías)

  • 20% de descuento todos los viernes.

  • Tope de reintegro: $5.000 por día (se alcanza con $25.000 en compras).

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de ahorro todos los días.

  • Tope semanal: $6.000.

Supermercados

  • Descuentos disponibles los siete días de la semana en cadenas adheridas dentro de la provincia.

Universidades bonaerenses

  • 40% de descuento diario en comercios adheridos.

  • Tope: $6.000 por semana.

Librerías

  • 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.

Farmacias y perfumerías

  • 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de devolución.

FULL YPF

  • 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos.

  • Tope semanal: $8.000.

  • No aplica a la compra de combustibles.

Marcas destacadas del verano

Cuenta DNI sostiene además una promoción especial vinculada al turismo y las actividades recreativas, con descuentos todos los días y topes semanales por marca, lo que permite distribuir el ahorro durante todo el mes. En febrero, el listado se amplió con nuevas incorporaciones.

Marcas gastronómicas y de consumo adheridas:

  • Atalaya

  • Havanna

  • Lucciano's

  • Manolo

  • Freddo

  • Grido

  • Balcarce

  • La Fonte de Oro

  • Chichilo

  • El Topo

  • Guolis

  • SAO Medialunas

  • Interlagos

  • Heladería El Pino

Balnearios adheridos:

  • Torreón del Monje

  • Mute

  • Guardalavaca

  • Marbella

  • Pepe’s

  • El Calamar Loco

  • Manaos

  • Parque Mogotes

