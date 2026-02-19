Una por una, todas las promociones de Cuenta DNI en supermercados de lunes a sábado en febrero 2026

La billetera del Banco Provincia ofrece rebajas y reintegros en cadenas y autoservicios durante toda la semana.

En un contexto económico complicado, donde cada peso cuenta , las ofertas bancarias ayudan a organizar las compras del hogar. Durante febrero 2026, Cuenta DNI , la app del Banco Provincia, mantiene un gran esquema de beneficios en cadenas y autoservicios.

Las propuestas abarcan distintos días de la semana y contemplan tanto grandes firmas como negocios del interior bonaerense. Si uno se organiza bien, es posible combinar estos descuentos y aliviar el gasto mensual.

El cronograma arranca los lunes con un 20% de descuento en Día, con un tope de $8.000 por jornada y un mínimo de compra de $20.000.

Banco Provincia lanzó diferentes promociones para sus usuarios por sus 201 años.

Los martes aparecen varias alternativas. Nini Mayorista ofrece 15% de descuento , con un límite de reintegro de $20.000 por persona y por día en sus sucursales físicas. Ese mismo día, junto con los miércoles, los supermercados del interior adheridos aplican un 15% , con tope de $6.000 semanales y un mínimo de $30.000 por ticket.

El miércoles cuenta con Carrefour que aplica 10% sin límite de devolución en todas sus tiendas, incluyendo formatos Maxi, Market y Express. Toledo tiene 20% sin tope, con un mínimo de $40.000 por compra y acreditación inmediata. También Josimar cuenta con un 15% con tope de $6.000 por semana.

Por último, el jueves Chango Más activa un 15% sin límite de reintegro, con devolución en el acto.

Cuenta DNI: todos los descuentos disponibles en febrero 2026

Además de los supermercados, la billetera digital suma otros beneficios a lo largo del mes. Los viernes hay 20% de descuento en comercios de cercanía, lo que incluye almacenes y autoservicios barriales.

Durante fines de semana, las promociones alcanzan estaciones de servicio y locales gastronómicos con 25% de descuento. También continúan las rebajas en librerías, farmacias y perfumerías en días específicos.

A esto se le agregan las ventajas permanentes en ciertos rubros, como compras en universidades provinciales, con rebajas que pueden llegar al 40%.

Para acceder a cada beneficio, el pago debe realizarse con la aplicación y respetar las condiciones de cada comercio, como montos mínimos o topes semanales.