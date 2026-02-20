Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 20 de febrero

Live Blog Post

Altas tasas y actividad bajo presión: la hoja de ruta que anticipan los economistas hasta mitad de año

Por Giuliana Iglesias

La dinámica macroeconómica empieza a exhibir señales visibles de tensión. El dato de inflación de enero -muy por encima de lo esperado por el mercado- dejó algo más que una variación mensual: consolidó expectativas que, en el corto plazo, no parecen ser alentadoras. En primer lugar, el mercado comienza a asumir que el IPC difícilmente perforará en lo inmediato la zona del 2% mensual. Más que un desvío puntual, el número reforzó la idea de cierta inercia que aún no logra quebrarse y que, según las estimaciones de las principales consultoras, todavía generará rispideces hasta el mes de abril, luego de los aumentos previstos en tarifas.

En segundo término, esa persistencia inflacionaria implica que las tasas de interés permanecerán en niveles elevados por un período que podría estirarse hasta junio. En este contexto, la política contractiva del BCRA continuará orientada a absorber liquidez y sostener un sesgo restrictivo para evitar una aceleración mayor de precios.

