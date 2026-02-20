SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
20 de febrero 2026 - 09:26

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 20 de febrero

El mercado atento a la media sanción de la reforma laboral en Diputados.

El mercado atento a la media sanción de la reforma laboral en Diputados.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial ayer retrocedió en el segmento mayorista a $1.389, mientras que en el Banco Nación (BNA) descendió a $1.410 para la venta. En tanto, los financieros también bajaron, pero el dólar blue subió $5 a $1.440.

Por otra parte, los activos argentinos se vieron condicionados por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y el paro general convocado por la CGT: ADRs subieron hasta 7%, mientras que los bonos soberanos cerraron con tendencia bajista.

Live Blog Post

Altas tasas y actividad bajo presión: la hoja de ruta que anticipan los economistas hasta mitad de año

Por Giuliana Iglesias

La dinámica macroeconómica empieza a exhibir señales visibles de tensión. El dato de inflación de enero -muy por encima de lo esperado por el mercado- dejó algo más que una variación mensual: consolidó expectativas que, en el corto plazo, no parecen ser alentadoras. En primer lugar, el mercado comienza a asumir que el IPC difícilmente perforará en lo inmediato la zona del 2% mensual. Más que un desvío puntual, el número reforzó la idea de cierta inercia que aún no logra quebrarse y que, según las estimaciones de las principales consultoras, todavía generará rispideces hasta el mes de abril, luego de los aumentos previstos en tarifas.

En segundo término, esa persistencia inflacionaria implica que las tasas de interés permanecerán en niveles elevados por un período que podría estirarse hasta junio. En este contexto, la política contractiva del BCRA continuará orientada a absorber liquidez y sostener un sesgo restrictivo para evitar una aceleración mayor de precios.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Cedears tech: cuáles son las acciones con mayor potencial tras la fuerte corrección global

Las acciones tecnológicas -muchas de ellas con Cedears operando en la plaza local- vienen atravesando una corrección profunda en 2026, en un contexto de rotación sectorial, dudas macroeconómicas y creciente escepticismo sobre el retorno del masivo gasto en inteligencia artificial.

El ajuste no es menor: varias compañías líderes recortaron decenas -y en algunos casos más de u$s100.000 millones- en capitalización bursátil desde los máximos recientes, reflejando un cambio de régimen en el mercado. Los inversores ya no convalidan múltiplos elevados solo por expectativa de crecimiento, sino que exigen resultados tangibles y monetización efectiva de la IA.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Wall Street rebota en el premarket a la espera de nuevos datos económicos de EEUU

Wall Street nyse

Los precios del oro suben este viernes, apoyados por las persistentes tensiones entre EEUU e Irán, mientras los princpales índices de Wall Street suben en la preapertura, tras las bajas de ayer, a la espera de los datos del PBI y la inflación norteamericana para evaluar las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril suben 0,93%, hasta los u$s5.044,80, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera el jueves a Irán que debe llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o sucederán "cosas realmente malas", estableciendo un plazo de 10 a 15 días.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Cómo sigue el proyecto de reforma laboral en su camino para convertirse en ley

Con 135 votos a favor y 115 en contra, el Gobierno logró la aprobación de su proyecto de reforma laboral en Diputados. Sin embargo, al incluir una modificación de la redacción sancionada en el Senado, la propuesta debe regresar a la Cámara alta para que vote sobre el nuevo texto.

Ese proceso iniciará este viernes mismo, a las 10 horas en un plenario del Senado compuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: Fate, ¿punta del iceberg industrial o jugada empresaria?

En una semana atravesada por el feriado y la tensión política, la discusión por la reforma laboral y el cierre de una histórica industrial reavivaron temores sobre gobernabilidad y actividad. Mientras el dólar sigue ofrecido y el BCRA compra, inversores locales y de Wall Street recalibran estrategias ante un escenario de bajo crecimiento, dudas monetarias y riesgos globales en ascenso.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias