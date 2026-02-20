Tras fallo de la Corte de EEUU, Donald Trump anunció un nuevo arancel general del 10% bajo otros mecanismos

El republicano dijo que aplicará una normativa interna que le permitiría sortear la negativa del máximo tribunal estadounidense. La medida regirá por 150 días.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes un nuevo arancel a la importación de productos en busca de sortear el fallo de la Corte Suprema estadounidense . La tarifa será del 10% y se aplicará "en general" a todos los productos que provengan del extranjero.

El republicano se excusó en el artículo 122 de la ley de Comercio de 1974, el cual, según dijo, le permitirá aplicará por un período de 150 días los nuevos aranceles, que se sumarán a los valores que regían hasta ahora.

La ley permite al presidente estadounidense imponer tarifas de hasta el 15% durante un máximo de 150 días sobre aquellos países con problemas "graves y importantes" de balanza de pagos. Asimismo, no le exige al Poder Ejecutivo investigaciones ni tampoco obliga a tomar otras limitaciones procedimentales.

"Tenemos alternativas, grandes alternativas" , dijo Trump tras el fallo y agregó: "Podría ser más dinero. Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello".

"Con vigencia inmediata, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y los aranceles existentes bajo la Sección 301 permanecen vigentes", señaló el magnate en una conferencia de prensa en la que añadió: "Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, además de nuestros aranceles normales ya vigentes".

A su lado,, el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Lee Greer, confirmó que además de la sección 122 evalúan otras opciones. "Tenemos muchas herramientas disponibles. Tenemos la Sección 122, que se firmará hoy... Tenemos investigaciones de la Sección 301... vamos a seguir abordando esto para que el déficit pueda continuar bajando", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2024920979713986619&partner=&hide_thread=false .@USTradeRep Ambassador Greer: "We have a lot of tools out there. We have Section 122, which will be signed today... We have Section 301 investigations... we're going to keep addressing this so that the deficit can keep going down." pic.twitter.com/OQ9HNCkxJJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 20, 2026

Respecto del fallo, Trump lo calificó de "profundamente decepcionante" y apuntó contra los seis jueces que votaron en su contra. "Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte por no tener la valentía de hacer lo correcto para nuestro país", dijo.

"En mi opinión, la Corte se ha dejado influenciar por intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente cree, pero odioso, ignorante y ruidoso", continuó Trump en un mensaje publicado en redes sociales, aunque, tal como resaltó luego frente a la prensa, afirmó que "la buena noticia es que, como Presidente de los Estados Unidos, tengo a mi disposición métodos, prácticas, estatutos y otras autoridades, reconocidos por la Corte y el Congreso" para hacer valer su política comercial.

El rechazo de la Corte Suprema a los aranceles de Donald Trump

La decisión de Trump llega luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara este viernes los aranceles generalizados que había aplicado bajo una ley pensada para emergencias nacionales, en un fallo que buscaba limitar el alcance de su poder ejecutivo y que prometía tener impacto directo en la economía global.

La decisión del máximo tribunal representa un revés clave para la Casa Blanca, que había utilizado esa herramienta legal como sustento para imponer gravámenes masivos a productos importados. La norma invocada estaba concebida para situaciones extraordinarias vinculadas a la seguridad nacional, pero fue empleada por la administración Trump como parte central de su política comercial.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump convirtió los aranceles en una pieza estratégica tanto de política económica como de negociación internacional. Los gravámenes fueron el eje de una nueva fase de la guerra comercial que tensó la relación con socios tradicionales y profundizó la fragmentación del comercio global.

El fallo de la Corte pone en cuestión una de las interpretaciones más amplias que la Casa Blanca había hecho sobre sus atribuciones en materia comercial. En términos prácticos, la decisión podría obligar al Gobierno a desactivar parte del esquema arancelario vigente o a reformularlo bajo otras herramientas legales.

Durante los últimos meses, los aranceles habían impactado en mercados financieros, cadenas de suministro y decisiones de inversión a escala global. También generaron incertidumbre entre empresas estadounidenses que dependen de insumos importados y que trasladaron parte de esos mayores costos a precios.