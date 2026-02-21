Paso a paso: cómo autorizar medicamentos en PAMI

Cómo autorizar un programa que permite acceder a medicamentos para los jubilados que contarán con una cobertura completa, durnate 2026.

Para tratamientos oncológicos o especiales, se debe presentar la documentación en la agencia para auditoría.

Para jubilados y pensionados, el acceso a los medicamentos sigue siendo una de las principales preocupaciones. En ese marco, PAMI mantiene durante 2026 su programa de cobertura total y gratuita para medicamentos esenciales, aunque el beneficio no se otorga de manera automática a todos los afiliados.

Esta asistencia está destinada a quienes acrediten una situación económica vulnerable. Su finalidad es evitar que el gasto en tratamientos médicos afecte los ingresos básicos necesarios para la vida cotidiana, y representa un respaldo clave especialmente para personas con enfermedades crónicas.

PAMI requiere autorización previa, vía de excepción o auditoría, para medicamentos oncológicos, tratamientos especiales (VIH, hemofilia, trasplantes), insulinas específicas (Glargina, Detemir, Degludec), ciertos medicamentos para enfermedades crónicas de alto costo y aquellos medicamentos de uso ambulatorio que no están en el vademécum habitual o superan la cantidad permitida:

El trámite se puede realizar online o en agencia con receta electrónica y documentación médica.

Para gestionar medicamentos, especialmente en coberturas como PAMI en Argentina, los requisitos clave incluyen receta electrónica o física, con diagnóstico CIE-10, DNI, credencial de afiliación y último recibo de haberes. Para subsidios sociales, que tienen 100% de cobertura, se requiere un ingreso menor a 1.5 jubilaciones mínimas, no tener prepaga, ni más de una propiedad. La d ocumentación y requisitos necesarios son los siguientes:

Para acceder al trámite, el primer requisito es de carácter económico. Para acceder al beneficio, los ingresos netos mensuales deben ser inferiores a una cuota y media del haber previsional mínimo. En este cálculo se toman en cuenta únicamente los ingresos propios por jubilación o pensión, y no los del grupo familiar conviviente.

Además, no se puede contar con una afiliación voluntaria a una medicina prepaga: la cobertura de PAMI debe ser la única obra social. Tampoco se admite la titularidad de bienes que reflejen solvencia económica, como más de un inmueble, vehículos con menos de diez años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves de lujo.

Otro punto que se evalúa es la inexistencia de activos societarios, como la participación o propiedad de empresas, que indiquen capacidad financiera. El objetivo es que el subsidio esté dirigido exclusivamente a quienes no cuentan con otros recursos para afrontar tratamientos médicos prolongados.

Guía para autorizar medicamentos con PAMI Digital

Para autorizar medicamentos en PAMI Digital, es crucial solicitar al médico de cabecera que envíe la receta electrónica directamente a la farmacia, eliminando la necesidad de papel. Se pueden consultar las recetas y cobertura en la App MI Pami o en el sitio web, con DNI y número de trámite.

Para generar la autorización, hay una serie de pasos muy sencillos a seguir:

Generación: El médico de cabecera emite la receta electrónica (puedes visualizarla en la App PAMI o recibirla por correo electrónico/mensaje).

El médico de cabecera emite la receta electrónica (puedes visualizarla en la App PAMI o recibirla por correo electrónico/mensaje). Autorización Automática: Si es receta electrónica, no necesitas ir a la agencia; se autoriza automáticamente en el sistema de la farmacia.

Si es receta electrónica, no necesitas ir a la agencia; se autoriza automáticamente en el sistema de la farmacia. Retiro: Ve a la farmacia con tu credencial PAMI y DNI. Un familiar o apoderado puede retirarlos con tu documentación.

En cambio, los pasos para gestionar el Subsidio Social de Medicamentos son los siguientes:

Ingresa: Entra a pami.org.ar y selecciona la opción "Medicamentos sin cargo por subsidio social" .

Entra a pami.org.ar y selecciona la opción . Solicitud: Haz clic en "iniciar trámite web" y elige "solicitar el servicio".

Haz clic en "iniciar trámite web" y elige "solicitar el servicio". Datos: Ingresa número de afiliación, DNI y número de trámite.

Ingresa número de afiliación, DNI y número de trámite. Formulario: Completa los datos, confirma requisitos y envía.

Completa los datos, confirma requisitos y envía. Seguimiento: El sistema te dará un número de caso.

La mayoría de los medicamentos crónicos y oncológicos tienen cobertura directa sin necesidad de autorizaciones extra si la receta es electrónica y proviene de un médico de cabecera.

Cómo realizar el trámite de forma presencial en Agencias:

Para autorizar medicamentos en agencias PAMI, el afiliado debe presentar DNI, credencial y receta electrónica (o física) emitida por su médico de cabecera en la agencia correspondiente, destacando el diagnóstico. Si cumple con los requisitos del subsidio social, que admite hasta 4 medicamentos, la aprobación es inmediata; para más de 4 medicamentos, se requiere justificación médica.

Los pasos para la Autorización de medicamentos en Agencias PAMI son sencillos, e incluyen la presentación de:

Documentación Necesaria

DNI del afiliado.

Credencial PAMI.

Receta electrónica o blanca emitida por médico de cabecera/especialista, con diagnóstico (CIE-10).

Si el trámite lo hace un tercero, llevar autorización y documentos del apoderado.

Solicitud

Dirigirse a la agencia PAMI más cercana (se recomienda solicitar turno previamente).

Proceso de Subsidio Social

Al solicitar medicamentos sin cargo, se verifican condiciones patrimoniales.

Si solicita hasta 4 medicamentos, la aprobación es inmediata.

Si solicita 5 o más, se requiere justificación médica.

Medicamentos Especiales