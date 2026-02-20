El BCRA ya compró más de u$s2.400 millones en lo que va del año y las reservas superaron los u$s46.000 millones + Seguir en









Desde enero, la entidad monetaria mantiene ininterrumpida la adquisición de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios.

El Banco Central acumuló reservas por u$s1.348 millones este viernes.

El Banco Central (BCRA) cerró la semana una importante intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), tras adquirir unos u$s167 millones este viernes. En total, la entidad monetaria ya acumula compras por u$s2.412 millones.

La presión vendedora volvió a estar sobre tipo de cambio mayorista, que registró un retroceso semanal del 1,7%. En la jornada, las reservas brutas dieron un importante salto de u$s1.348 millones hasta los u$s46.261.

Además de la sostenida adquisición de divisas, el salto en los activos externos respondió, entre otros factores, a cambios en las cotizaciones, según explicaron a Ámbito fuentes del propio BCRA.

El dólar minorista cayó a un mínimo de cuatro meses El dólar oficial cerró última rueda de la semana por debajo de los $1.400 para la venta en el segmento minorista y acumula un retroceso de 4,8% en lo que va de febrero. Se trata de su nivel más bajo desde mediados de octubre. A nivel mayorista, el tipo de cambio acumula un descenso de casi 5% a nivel mensual.

En el Banco Nación (BNA), el tipo de cambio cerró en $1.395 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.813,5. En tanto, en el promedio de entidades financieras que recoge el Banco Central (BCRA) lo hizo a $1.399,15.

Por su parte, el dólar mayorista cedió $13 en la jornada y cerró a $1.376 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy fue de $1.595,93, alcanzó un 16%, su nivel más alto desde el 4 de julio de 2025. En total, el segmento contado registró operaciones por casi u$s475,7 millones. Los contratos de dólar futuro anotaron bajas generalizadas de hasta el 1%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará en los $1.386,5 para fines de febrero. En la jornada, las transacciones totalizaron los u$s1.260 millones.