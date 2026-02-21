El lado B del superávit comercial: importaciones cayeron por cuarto mes en una economía que no repunta Por Solange Rial + Seguir en









En términos desestacionalizados, las importaciones bajaron 6,1% a nivel mensual en enero. Los ítems vinculados a la inversión no paran de caer, y si bien los bienes de consumo subieron, lo hicieron a mucho menor nivel que en los meses previos.

Las importaciones vinculadas a la inversión caen con fuerza en comparación con el año previo.

Argentina registró un superávit comercial de u$s1.987 millones en el primer mes del año, cifra que triplicó las expectativas del mercado. Esta mejora responde a un efecto combinado: por un lado, el impulso de las exportaciones de trigo y manufacturas industriales; por otro, una nueva caída mensual en las importaciones. Este último descenso se concentró en bienes de capital, aquellos vinculados a las inversiones, y en bienes de consumo, afectados por el elevado stock remanente tras el auge de compras previo a las elecciones legislativas.

Un informe de Max Capital remarcó que los valores de las importaciones corresponden a un proceso de “normalización tras el adelantamiento de compras previo a las elecciones y probablemente reflejando una actividad económica más débil”. Cabe remarcar, en ese sentido, que los volúmenes de bienes de capital cayeron 14% interanual, mientras que los bienes de consumo aumentaron 6%, aunque muy por debajo de los meses previos.

Para la consultora LCG, el “sobrestockeo” en momentos de marcada inestabilidad cambiaria y una actividad con crecimiento nulo desde abril son los principales factores que explican el derrumbe de las compras. Desde el mismo informe, las expectativas para los meses siguientes no parecen repuntar: “En el caso de las importaciones esperamos un crecimiento menor para el conjunto, atado a una actividad débil”.

image Importaciones: los bienes vinculados a inversión no repuntan Desde ACM destacaron que, con este último dato del ICA, se verificaron descensos en varios de los rubros asociados a inversión. En particular, los Bienes de Capital (BK) —aquellos activos físicos que se utilizan para producir otros bienes o servicios— cayeron 8,3% interanual (+u$s98 millones), con reducciones en cantidades (-14% anual acumulado), dado que los precios crecieron +6,7% en el mismo período.

En la misma sintonía, los Bienes Intermedios (BI) —insumos o materias primas que participan del proceso productivo— retrocedieron 23,4% interanual (-u$s457 millones), producto de una caída conjunta de precios (-5,7% anual acumulado) y cantidades (-18,8% en el mismo período). Por último, Piezas y Accesorios (PyA) mostró una contracción marcada (-32,4% interanual; -u$s427 millones), por una caída de cantidades (-36,5% interanual) pese a una suba de precios (+6,5% interanual).

“Las importaciones exhibieron una dinámica heterogénea: mientras que las compras externas vinculadas al consumo de bienes finales mostraron variaciones positivas, aquellas asociadas a la inversión registraron caídas en términos interanuales. En términos generales, las importaciones evidenciaron un menor dinamismo, ubicándose en niveles similares al promedio de 2024, período en el cual aún persistían diversas restricciones al comercio exterior”, detalló ACM. Por su parte, desde ABECEB indicaron que “esta dinámica de mayor dinamismo de los bienes de consumo en detrimento de bienes intermedios refleja una recuperación más de la oferta interna de la economía que del ciclo industrial productivo”.