Pese al fallo judicial, Donald Trump endurece la guerra comercial y eleva al 15% los aranceles de EEUU

El mandatario estadounidense respondió al revés de la Corte Suprema de Estados Unidos con una suba inmediata de los aranceles globales, que impacta en la Unión Europea y socios asiáticos.

El mandatario estadounidense defendió su estrategia proteccionista, anunció un aumento inmediato de aranceles y desestimó las críticas de líderes europeos como Emmanuel Macron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este sábado un aumento inmediato de los aranceles globales del 10% al 15%, en respuesta al revés judicial que la Corte Suprema de Estados Unidos le propinó el día anterior a su agresiva política comercial.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior hasta el nivel totalmente autorizado del 15%”, escribió Trump en su red Social Truth. El mandatario calificó el fallo como “ridículo” y “extraordinariamente antiestadounidense”.

El viernes, desde el Despacho Oval, Trump había firmado una orden ejecutiva que establecía un nuevo arancel global del 10%, previsto para entrar en vigencia el 24 de febrero por un período inicial de 150 días, con exenciones sectoriales, entre ellas la industria farmacéutica y los bienes que ingresan al país en el marco del acuerdo con México y Canadá.

Según informó la Casa Blanca, la nueva tasa se aplica a países y bloques que mantienen acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que en algunos casos habían pactado un arancel máximo del 15%.

El aumento fue anunciado luego de que Trump ordenara una “revisión exhaustiva” del fallo judicial, que invalidó parte del esquema arancelario impuesto bajo el argumento de una emergencia económica.

El fallo de la Corte Suprema fue recibido con cautela por los principales socios comerciales de Estados Unidos. El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la decisión y destacó la importancia de los “controles y contrapesos en las democracias”.

“Queremos seguir exportando bajo normas justas y no estar sujetos a decisiones unilaterales”, afirmó Macron, al tiempo que llamó a mantener un enfoque sereno frente a la escalada comercial.

La sentencia, aprobada por seis de los nueve jueces, sostuvo que el presidente no puede justificar estos aranceles apelando a una emergencia económica sin una autorización clara del Congreso. El presidente del tribunal, John Roberts, remarcó que el Ejecutivo debe demostrar respaldo legislativo explícito para avanzar con este tipo de medidas.

Reembolsos y posibles litigios

El fallo abre además la puerta a eventuales reembolsos de aranceles ya pagados por las empresas. Consultado sobre ese punto, Trump aseguró que la Corte “no abordó esa cuestión” y anticipó que el tema podría derivar en litigios durante años.

Según estimaciones de analistas, los aranceles afectados por la decisión judicial superaron los u$s130.000 millones recaudados en 2025. Uno de los jueces disidentes, Brett Kavanaugh, advirtió que la falta de definiciones sobre los reembolsos podría generar “un caos” judicial.

Anunciados originalmente en abril, los aranceles apuntaban a países con los que Estados Unidos mantiene déficit comercial y eran presentados por Trump como una herramienta para reequilibrar el comercio exterior y generar recursos fiscales adicionales para compensar recortes impositivos.