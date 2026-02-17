Estos son los motivos por los que el dólar baja, según el economista más escuchado por Javier Milei + Seguir en









El economista, cercano al presidente Javier Milei, atribuyó la caída del tipo de cambio oficial al aumento de la oferta de divisas y a la intervención preventiva del BCRA. También planteó interrogantes sobre la persistencia de la inflación y se refirió a la actividad económica y la reforma laboral.

Por qué baja el dólar, según un importante economista. Depositphotos

En un contexto de calma cambiaria, en el cual el dólar oficial tocó su nivel más bajo en tres meses —cerró la semana pasada en $1.420—, Juan Carlos De Pablo, economista y una de las voces más escuchadas por el presidente Javier Milei, analizó esta caída repentina y compartió anotaciones sobre las causas de este fenómeno.

“La primera explicación que vos tenés hoy de la compra reserva por parte del Banco Central es evitar caídas mayores”, explicó como una de las claves detrás de la tímida contención del dólar. En ese sentido, interpretó este movimiento de la autoridad monetaria como si cumpliese la función de dique.

Asimismo, identificó tres motivos que explican el crecimiento en la actual oferta de divisas: la liquidación de exportaciones que siempre ingresa dólares al sistema, inversores que aportan capital y, como novedad, la emisión de bonos dollar-linked. “Esta es la razón por la cual me parece que en los últimos movimientos también, junto con eso, aumentó la emisión de bonos denominado dólar link. Es decir, ajustado por el tipo de cambio oficial”, reveló.

Inflación, actividad económica y reforma laboral: la mirada de De Pablo Con respecto a la relación entre el valor del dólar y la inflación, De Pablo sostuvo: “No parece ayudarlo mucho, pero es uno de los resultados”. Además, cuestionó la persistencia de una tasa de inflación alta cuando el Gobierno insiste en que no hay emisión monetaria. Sin embargo, evita las hipótesis y las proyecciones en lo que considera un "tema delicado".

Juan Carlos de Pablo Memo “Tenemos un paciente, tenemos estos síntomas, ¿a qué se podrá deber? La pregunta que hay que hacer es: ¿por qué tenemos una tasa de inflación de dos y medio, dos ocho, dos nueve? Es muy difícil. Arriba tiene desde hace por lo menos, aunque sé yo, un año, creo que un solo mes de 2025 estuvo por debajo del dos por ciento. ¿Por qué? Sí, el Gobierno dice: no estoy emitiendo y el dólar está bajando. Simplemente, lo planteo porque es un tema complicado”, trazó De Pablo, que recurrió a una analogía con la serie televisiva Dr. House.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en los últimos cinco meses un valor cercano a cero. Sobre esta tendencia, el economista alentó a que se lleven a cabo acciones concretas por parte de los empresarios. "Lo que no hay que hacer, esto es una barbaridad, es decirle: no te calentés, en las próximas elecciones, ya vienen los que saben, cosas por el estilo, porque no es así”, añadió. Por otra parte, sostuvo que “los sectores no existen, las regiones no existen, los mercados no existen. Existen los seres humanos comprando y vendiendo y tomando decisiones y jugándosela todos los días”. Al ser consultado sobre la media sanción de la reforma laboral en el Senado, explicó que el alcance de la misma dependerá del texto final que se apruebe así como de su aplicación judicial. Al margen, destacó la importancia de una cláusula que establece la actualización de los juicios laborales según la inflación más un 3% anual.