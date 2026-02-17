ANSES deposita en febrero $420.354 a este grupo de personas + Seguir en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,85%, correspondiente al dato de la inflación de diciembre analizado por el INDEC.

Podés verificar tu fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección de fechas de pago.

En febrero de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo por Discapacidad (AUH) percibirán un ajuste de la prestación conforme a la movilidad establecida por ANSES, que se traduce en un aumento del 2,85% respecto al mes anterior. Este ajuste forma parte de la actualización automática de las asignaciones sociales, en función de la inflación reciente.

Aunque el monto total de la asignación se incrementa, ANSES liquida sólo el 80% cada mes, mientras que el 20% restante queda retenido, hasta que se cumplan ciertos requisitos que se acreditan mediante la presentación anual de la Libreta AUH, el trámite que comprueba la asistencia escolar y controles de salud de los hijos a cargo.

auh-niños.jpg AUH por Discapacidad: quiénes acceden y cómo se tramita La AUH por Discapacidad es una suma mensual que se paga por cada hijo sin límite de edad que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

Trabajadoras en relación de dependencia

Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Monotributistas

Trabajadoras de temporada y rurales

Que cobren la Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Que reciban la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

Titulares de jubilaciones y pensiones Requisitos para acceder De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES. Del hijo: No hay límite de edad.

Ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país.

Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES. Además, por medio de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, hay que probar que concurren a establecimientos educativos.

Monto de la AUH por Discapacidad en febrero Con el nuevo ajuste por movilidad en febrero, el monto total de la AUH se ubica en $129.070 para cada hijo o hija. De ese total, ANSES paga de forma mensual y directa el 80%, es decir $103.256, y retiene el 20% restante, equivalente a $25.814, hasta que se presente la Libreta AUH correspondiente.

En el caso de hijos o hijas con discapacidad, la asignación total asciende a más de $420.000 y el pago mensual directo alcanza más de $336.000 tras la retención del 20%. AUH de ANSES: cómo presentar la Libreta AUH El 20% retenido de la AUH corresponde a la parte del beneficio que ANSES reserva para verificar que los menores cumplieron con los controles educativos y de salud obligatorios durante el año anterior. Para poder cobrar ese porcentaje acumulado, tenés tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta AUH o el formulario equivalente que acredita esos datos. El trámite se puede hacer de forma online desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social: Ingresá a Mi ANSES y seleccioná la sección “Hijos” y luego “Libreta AUH” para ver los datos de tus hijos registrados.

Generá el formulario oficial que corresponde a la Libreta y completalo con los datos requeridos.

Imprimí el formulario y llevalo al establecimiento educativo y centro de salud para que lo firmen (asistencia, educación y salud).

Escaneá o sacá una foto nítida de todo el formulario firmado y volvé a Mi ANSES para cargarla en el sistema. Una vez que ANSES valida la información, el organismo acreditará el 20% retenido acumulado en los pagos posteriores, generalmente dentro de los 60 días posteriores a la presentación. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 El calendario de pagos de ANSES para febrero de 2026 organiza la acreditación del beneficio según la terminación del número del DNI de cada titular: DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (por feriados de Carnaval)

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

