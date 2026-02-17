El eclipse solar anular, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, se produjo este martes 17 de febrero y ofreció el impactante efecto conocido como “anillo de fuego”. El evento generó un aro luminoso alrededor del Sol cuando la Luna cubrió casi por completo su disco, sin llegar a taparlo totalmente.
Eclipse Solar Anular 2026: así se vio el "anillo de fuego" en la Argentina
El fenómeno astronómico se desarrolló este martes y pudo observarse de manera parcial en el sur de Argentina, Chile y África. La fase anular —cuando se formó el característico aro luminoso— fue visible únicamente desde zonas remotas de la Antártida.
De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el eclipse comenzó a las 09:56 UT y finalizó a las 14:27 UT. La fase anular se extendió entre las 11:42 UT y las 12:41 UT. En Argentina (UTC-3), el fenómeno se inició a las 06:56 y concluyó a las 11:27. La fase anular se produjo entre las 08:42 y las 09:41 hora local.
El punto máximo del fenómeno se registró alrededor de las 10:40 (hora argentina), cuando terminó la fase anular. El eclipse completo había comenzado más temprano, cerca de las 08:38 en algunas zonas de observación internacional.
La fase anular —momento en que se formó el anillo completo de luz— solo fue visible desde zonas remotas de la Antártida y el océano Antártico. En tanto, el eclipse pudo observarse de forma parcial en el sur de Argentina, particularmente en Ushuaia, así como en el sur de Chile y el sur de África. También fue perceptible en algunas áreas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.
Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recordaron que, a diferencia de un eclipse solar total, el anular se produce cuando la Luna se encuentra a una mayor distancia de la Tierra, lo que impide que cubra completamente al Sol y deja visible el característico aro brillante.
Cuándo será el próximo eclipse
El próximo fenómeno astronómico relevante será un eclipse total de Luna, previsto para el martes 3 de marzo de 2026. El evento comenzará a las 09:49 UT y finalizará a las 13:17 UT, y será visible en el océano Pacífico, toda América, el este de Asia y Australia.
Más adelante, el 12 de agosto, se producirá un eclipse total de Sol, cuya fase total podrá observarse en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España, mientras que será parcial en el norte de Estados Unidos, el oeste de África y Europa.
Finalmente, el 28 de agosto tendrá lugar un eclipse parcial de Luna, visible en América, Europa y África.
