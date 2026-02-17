Eclipse Solar Anular 2026: así se vio el "anillo de fuego" en la Argentina + Seguir en









El fenómeno astronómico se desarrolló este martes y pudo observarse de manera parcial en el sur de Argentina, Chile y África. La fase anular —cuando se formó el característico aro luminoso— fue visible únicamente desde zonas remotas de la Antártida.

El anillo de fuego se pudo ver desde Ushuaia.

El eclipse solar anular, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, se produjo este martes 17 de febrero y ofreció el impactante efecto conocido como “anillo de fuego”. El evento generó un aro luminoso alrededor del Sol cuando la Luna cubrió casi por completo su disco, sin llegar a taparlo totalmente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el eclipse comenzó a las 09:56 UT y finalizó a las 14:27 UT. La fase anular se extendió entre las 11:42 UT y las 12:41 UT. En Argentina (UTC-3), el fenómeno se inició a las 06:56 y concluyó a las 11:27. La fase anular se produjo entre las 08:42 y las 09:41 hora local.

El punto máximo del fenómeno se registró alrededor de las 10:40 (hora argentina), cuando terminó la fase anular. El eclipse completo había comenzado más temprano, cerca de las 08:38 en algunas zonas de observación internacional.

La fase anular —momento en que se formó el anillo completo de luz— solo fue visible desde zonas remotas de la Antártida y el océano Antártico. En tanto, el eclipse pudo observarse de forma parcial en el sur de Argentina, particularmente en Ushuaia, así como en el sur de Chile y el sur de África. También fue perceptible en algunas áreas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recordaron que, a diferencia de un eclipse solar total, el anular se produce cuando la Luna se encuentra a una mayor distancia de la Tierra, lo que impide que cubra completamente al Sol y deja visible el característico aro brillante.

ushiaoa Así se vio el eclipse desde Ushuaia Cuándo será el próximo eclipse El próximo fenómeno astronómico relevante será un eclipse total de Luna, previsto para el martes 3 de marzo de 2026. El evento comenzará a las 09:49 UT y finalizará a las 13:17 UT, y será visible en el océano Pacífico, toda América, el este de Asia y Australia. Más adelante, el 12 de agosto, se producirá un eclipse total de Sol, cuya fase total podrá observarse en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España, mientras que será parcial en el norte de Estados Unidos, el oeste de África y Europa. Finalmente, el 28 de agosto tendrá lugar un eclipse parcial de Luna, visible en América, Europa y África.

Temas Eclipse

Argentina