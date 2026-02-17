Último día del fin de semana de Carnaval: máxima de 30 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes feriado con mínima de 22 grados y una jornada agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, vientos y Zonda para siete provincias.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este martes marcas entre los 22 y 30 grados, con una jornada ligeramente nublada. El miércoles la máxima llegaría a 32, como el día más caluroso de la semana.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2023715366598221854&partner=&hide_thread=false
De cara al fin de semana, el viernes se ubicaría entre los 19 y 27 grados mientras el sábado y domingo la mínima estará en los 20 grados y las máximas llegarían a los 28 y 27 respectivamente.
Alerta por tormentas y vientos: las provincias afectadas
El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Catamarca y Entre Ríos, a la espera de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de hasta 80 km/h, con una precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.
Además, se esperan vientos del oeste en Chubut y Santa Cruz -con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h- junto a Zonda para el sur de Mendoza, con velocidades entre 30 y 45 km/h.
