17 de febrero 2026 - 08:46

Último día del fin de semana de Carnaval: máxima de 30 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una jornada agradable con baja nubosidad. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para el norte y sur del país.

La temperatura esperada para este martes en el AMBA irá de los 22 a 30 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes feriado con mínima de 22 grados y una jornada agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, vientos y Zonda para siete provincias.

Además, se espera el avance de un frente frío por la Patagonia a la par de los con fuertes vientos mientras "en el centro y norte del país permanece el ambiente cálido a muy caluroso", indicó el sitio Meteored.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El organismo indicó para este martes marcas entre los 22 y 30 grados, con una jornada ligeramente nublada. El miércoles la máxima llegaría a 32, como el día más caluroso de la semana.

Hacia el jueves las temperaturas pasarían a una franja entre los 21 y 29 grados, con probabilidad de tormentas (10% al 40%) entre la madrugada y mañana.

De cara al fin de semana, el viernes se ubicaría entre los 19 y 27 grados mientras el sábado y domingo la mínima estará en los 20 grados y las máximas llegarían a los 28 y 27 respectivamente.

Alerta por tormentas y vientos: las provincias afectadas

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Catamarca y Entre Ríos, a la espera de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de hasta 80 km/h, con una precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

Además, se esperan vientos del oeste en Chubut y Santa Cruz -con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h- junto a Zonda para el sur de Mendoza, con velocidades entre 30 y 45 km/h.

