Agenda del Congreso: el Gobierno aprovecha su mayoría y acelera las votaciones por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

La estrategia opositora es lograr modificar parte de la redacción oficialista para demorar su aprobación. También se incluirá el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Mayoraz, Bornoroni y Almirón, referentes del bloque de Diputados libertarios. Mariano Fuchila

Después de las primeras sesiones del año en ambas cámaras del Congreso, el Gobierno puede esperanzarse con sus resultados en la arena política. Los meses de negociación para avanzar con su reforma laboral le permitieron una media sanción en el Senado sin sobresaltos pero con concesiones a sus aliados y otros sectores de influencia. En Diputados, fue todo más holgado: le sobraron apoyos para aprobar el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Su objetivo esta semana es conseguir dictaminar todos esos proyectos sin modificaciones en las cámaras revisoras.

La primera parada será la más complicada para el oficialismo. El próximo miércoles, un plenario en Diputados discutirá el proyecto de reforma laboral con la presencia de representantes del sindicalismo y el empresariado, una participación simbólica en el debate porque el Gobierno necesita un dictamen ese mismo día sin ningún retoque del texto aprobado en el Senado: cualquier cambio, provocaría que se tenga que volver a tratar en la Cámara alta. Y el oficialismo tiene apuro. Quiere votar la ley a más tardar el 25 de febrero, aunque desde el entorno de la conducción libertaria dejaron trascender que podrían convocar a una sesión el próximo jueves 19.

La Libertad Avanza no oculta su incomodidad por uno de los cambios de último momento incluidos en el proyecto por pedido del radicalismo: el descuento salarial que sufrirán los trabajadores si tienen que tomarse licencia. En el momento de la votación, incluso dos senadoras del PRO (Cristina y Huala) manifestaron rechazar ese artículo, que ya provoca resquemor interno en Provincias Unidas, uno de los bloques determinantes para destrabar aprobaciones en Diputados. Con menor grado de intensidad, se plantean discusiones al respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la derogación de estatutos y el financiamiento del cine. ¿Volverá a verse una confluencia de dialoguistas con peronistas contra el Gobierno?

Provincias Unidas Diputados De las dos sesiones en Diputados, Provincias Unidas se abstuvo en la primera y apoyó al Gobierno en la segunda. Mariano Fuchila En el Senado, la principal preocupación que tiene el Gobierno son los plazos de tiempo. Mientras aguarda porque Diputados le gire los dos proyectos que aprobó, pronostica una sesión para el jueves 26 de febrero para garantizarse aprobaciones antes del período ordinario. A contrarreloj, y tapado por las votaciones de propuestas de impacto público, senadores que representan a provincias con fuertes intereses energéticos trabajan en la reforma de la ley de Glaciares. Se repiten tres nombres: la chubutense Terenzi, el catamarqueño Fama y la salteña Royón. La iniciativa ya alcanzó su dictamen en diciembre y los cambios se introducirían en la votación en el recinto.

No parece que haya posibilidad de que exista una oposición en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y en la sanción de un nuevo Régimen Penal Juvenil. En la votación del esquema comercial geopolítico, el oficialismo logró su mayor caudal de votos desde que asumió, con votos del sector mayoritario del peronismo y el exclusivo antagonismo del kirchnerismo, Patria Grande y la izquierda. ¿Se repetirá esa conducta en el Senado?

En cuanto a la baja de imputabilidad, el Gobierno -y Patricia Bullrich- se asegurarán la presencia de familiares de víctimas para enmarcar la votación de un proyecto que sensibiliza masivamente, unifica a los dialoguistas y divide posturas en Unión por la Patria. Solo el apartado presupuestario, que hará que toda la inversión recaiga en las provincias o en acuerdos discrecionales que cada administración tenga con las gestiones nacionales de turno, puede provocar malestar. Sin embargo, la postura generalizada en los bloques es mostrar una ley que escenifique que el Estado se preocupa por la cuestión securitaria. Cómo se implementará su letra en 180 días es materia del futuro. Maximiliano Abad Flavio Fama Abad y Fama, dos de los senadores radicales que más antagonizan con el Gobierno. Mariano Fuchila Agenda semanal del Congreso Las actividades programadas para la semana en el Congreso de la Nación son: Cámara de Diputados Miércoles 18 de febrero, 14 horas. Plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda: reforma laboral. Senado de la Nación Miércoles 18 de febrero, 17 horas. Comisión de Relaciones Exteriores: acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Jueves 19 de febrero, 11 horas. Comisión de Acuerdos: designación de Fernando Iglesias como embajador de Bélgica y ante la Unión Europea.

como embajador de Bélgica y ante la Unión Europea. Jueves 19 de febrero, 14:30 horas. Plenario de comisiones de Justicia y de Presupuesto: Régimen Penal Juvenil.