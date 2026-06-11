Exfuncionarios del PJ y de JxC cuestionaron el nivel del dólar y reclamaron más protagonismo para la industria

Durante un encuentro empresario, referentes económicos advirtieron sobre los problemas de competitividad y plantearon la necesidad de impulsar un crecimiento más equilibrado, con mayor generación de empleo y desarrollo productivo.

Esta semana el INDEC dio a conocer un nuevo mal dato para la industria manufacturera , que sigue en "modo serrucho" y no logra despegar de un nivel históricamente bajo . En ese marco, economistas y exfuncionarios, tanto de gobiernos peronistas como no peronistas, reclamaron un dólar más competitivo y un crecimiento que incluya a este sector clave en términos de empleo e innovación .

Ocurrió en el marco del IAE Summit 2026 , un evento que contó con la participación estelar de miembros del equipo económico actual, como Pablo Quirno y Luis Caputo , pero que también tuvo diversos paneles donde se debatió la situación macroeconómica, el panorama productivo y la actualidad de distintos sectores.

Uno de ellos, denominado "Competitividad y desarrollo productivo" , tuvo como expositor a Matías Kulfas , exministro de Desarrollo Productivo durante la primera mitad del gobierno del Frente de Todos. Allí, el titular de la consultora Audemus reconoció que hay problemas de competitividad que son estructurales y trascienden a la política económica actual, como el elevado costo del financiamiento, cuestiones logísticas o el rezago tecnológico.

Sin embargo, también marcó otros limitantes que sí pueden ser corregidos por el Poder Ejecutivo. Uno de ellos, según su visión, es el del tipo de cambio . “Los industriales con los que hablo me dicen que necesitan un 20%/25% de corrección cambiaria ”, aseguró.

La apreciación cambiaria también fue abordada por Hernán Lacunza , el último ministro de Economía de la gestión de Cambiemos, en el panel "Perspectivas macroeconómicas" . El director de Empiria recordó que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que hoy Argentina tiene un 16% de atraso cambiario .

En ese sentido, el actual dirigente de Racing sostuvo que la corrección cambiaria es uno de los desafíos del equipo económico hacia adelante. Además, sugirió sostener la acumulación de reservas, generar un fondo de estabilización para el año electoral, aumentar el superávit fiscal primario al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI), debido a que el resultado financiero no da bien, y modificar el actual régimen monetario.

"En 2015-2019 fuimos perezosos con el ajuste fiscal, y ansiosos con el monetario y el cepo. Ahora fueron ambiciosos con lo fiscal y procrastinadores con lo monetario y lo cambiario", comparó Lacunza, y analogizó: "Cuando remás con un solo remo, remás en círculo".

Quien también puso el foco en el dólar fue Marina Dal Poggetto, reconocida economista y directora ejecutiva de Eco Go, al exponer que el Gobierno nunca pudo construir un ancla alternativa a la cambiaria. La especialista subrayó algunas inconsistencias en el programa financiero, como el hecho de que las tasas pasivas estén bajas, pero por encima del ritmo de devaluación, mientras las tasas activas permanecen muy elevadas, lo cual le pone un freno al crédito.

"El programa financiero para 2027 depende de una agenda electoral que no controlás y de un prestamista de última instancia que no sabés si va a volver a aparecer", acotó en el panel "Perspectivas macroeconómicas".

La disparidad sectorial y el rol de la industria

Otra cuestión transversal a casi todos los paneles fue la de la disparidad sectorial que muestra la actividad económica, que tiene a la industria como uno de los principales sectores "perdedores" del modelo. "La estabilidad macro debería ser una política de Estado, pero no te garantiza el desarrollo. En paralelo tiene que estar la política industrial, aunque tiene que ser mejor que en el pasado", expresó Kulfas.

En esa línea, resaltó la necesidad de desarrollar proveedores locales para los sectores estratégicos y puso como ejemplo el potencial que tienen el país y Brasil en la cadena de valor del litio y la electromovilidad. También enfatizó la importancia de diseñar instrumentos transparentes y transitorios, ya que "la política industrial no debe ser para siempre".

Por su parte, Lacunza opinó que la expansión de la economía es clave para mejorar el resultado fiscal, ya que "no hay margen para bajar impuestos de manera agresiva, ni tampoco para seguir ajustando", y agregó que "tener capacidad de crecimiento relativamente homogéneo entre sectores" es una parte fundamental de la solidez macroeconómica, más allá de la estabilidad.

Al respecto, el primer ministro de Economía de Cambiemos, Alfonso Prat-Gay, fue tajante al afirmar que "sin industria no hay nación". El economista es actualmente vicepresidente de Prestige Auto, compañía que se hizo cargo de la operación de Mercedes-Benz Argentina.

"Nuestra única forma de crecer era hacia afuera, abriendo nuevos mercados, ya que tenemos una planta para 25.000 unidades y un mercado local de 6.000/7.000 unidades. Tratamos de exportar a los mercados que a Mercedes-Benz Alemania no le importan tanto", detalló sobre la estrategia de la compañía que dirige.

Pero buena parte de su exposición estuvo destinada a destacar el rol del sindicato. "Smata es un sindicato muy aggiornado. Tenemos una muy buena relación con ellos, han colaborado mucho. La capacitación es fundamental para lo que viene. El diálogo entre Estado, empresas y sindicatos es central", fueron sus palabras.

Y profundizó sobre su visión empresarial: "Yo creo en la función social del empresario. Si le va bien a la terminal y no a la autopartista, no hay situación de equilibrio. Tampoco si le va bien al empresario, pero no al operario. Con más mano de obra podés producir más. El modelo cierra con todos adentro".