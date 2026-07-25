Capacidad de ahorro en dólares: el método de registro de gastos para calcularla

Esta estrategia es muy fácil de seguir y propone ordenar las finanzas con porcentajes fijos para descubrir cuánto margen existe para llegar a tus metas.

Esta modalidad de ahorro te ayuda a ser más responsable con tus finanzas.

Para llegar mejor a fin de mes, incluso con la posibilidad de separar algo de dinero para ahorrar , es fundamental controlar cada movimiento. Cuando los ingresos se distribuyen sin un criterio fijo, suele complicarse más la tarea de identificar cuánto queda disponible para comprar dólares .

Por suerte, existe un esquema de organización financiera que ayuda a ordenar las cuentas con una división más clara de los ingresos. A partir de un seguimiento de los gastos y de una distribución por porcentajes, se vuelve más simple medir el margen disponible para cumplir objetivos futuros .

La regla 70/20/10 propone dividir el ingreso mensual en tres grandes grupos. El objetivo es que cada peso tenga un destino ya definido antes de llevar a cabo cualquier tipo de gasto, lo que permite mantener un mayor control sobre las finanzas personales. El primer 70% se reserva para las obligaciones básicas, es decir, todos los gastos indispensables para sostener el nivel de vida habitual, entre ellos:

El 20% del ingreso está pensado para el ahorro y la inversión . Ese dinero puede destinarse a distintos objetivos según lo que quiera cada persona:

El 10% restante corresponde a gastos personales que no son imprescindibles , pero que forman parte del disfrute cotidiano, tales como:

Salidas a comer

Plataformas de streaming

Entradas para espectáculos

Viajes de placer

Compras recreativas

Hobbies o actividades deportivas

La principal ventaja de este sistema consiste en que fija un límite para cada categoría, de tal manera que los gastos diarios no terminen absorbiendo el dinero que podría usarse para objetivos a mediano o largo plazo. Para aplicar correctamente esta regla, lo mejor es empezar siempre con el dinero que efectivamente queda disponible después de impuestos, descuentos y otras retenciones.

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Pautas de aplicación práctica y beneficios en la economía del hogar

El primer paso consiste en registrar todos los ingresos mensuales. Además del sueldo, hay que incluir trabajos independientes, actividades extra, alquileres o cualquier otra fuente de ingresos. Después hay que revisar los consumos de los últimos meses para separar qué gastos son verdaderamente esenciales y cuáles son caprichos.

Una vez identificadas las categorías, cada porcentaje puede distribuirse entre distintos conceptos, por ejemplo, dentro del 70% cada familia decide cuánto corresponde al hogar, alimentación, transporte o servicios, siempre sin superar ese límite total. En el caso del 20%, lo mejor es establecer metas concretas con fechas estimadas de cumplimiento, puede ser un fondo de emergencia o ahorrar para comprar dólares.

Otra ventaja del método es su flexibilidad, ya que la propuesta original establece una distribución del 70%, 20% y 10%, esos porcentajes pueden adaptarse a cada realidad económica. Por ejemplo, un hogar con un alquiler alto puede necesitar destinar una porción mayor a gastos esenciales durante un período determinado, mientras otro con menores obligaciones fijas va a tener más margen para incrementar el ahorro.

Más allá de esos ajustes, el principio es definir de antemano el destino del dinero para evitar gastos impulsivos y conocer con mayor claridad cuál es la verdadera capacidad de ahorro.