Reabsorción de pesos y recuperación del crédito al sector privado: optimista informe apunta al crecimiento de la actividad

Un reporte de Quantum destacó que el Gobierno retiró del mercado casi el 85% de los pesos emitidos para comprar dólares durante 2026. Además, detectó una mejora de los préstamos a empresas que podría anticipar un mayor dinamismo económico.

El Banco Central compró más de u$s12.600 millones al sector privado durante los primeros meses del año.

El Gobierno logró reabsorber casi el 85% de los pesos que emitió durante el año para comprar dólares , al mismo tiempo que comenzó a observarse una recuperación del crédito bancario destinado al sector privado. Así lo señaló un informe de Quantum Finanzas, que identificó señales favorables para la actividad económica durante los últimos meses.

Hasta el 20 de julio, el Banco Central (BCRA) había comprado u$s12.651 millones al sector privado , lo que representó una emisión equivalente a $17,9 billones. Sin embargo, la base monetaria solamente aumentó $2,7 billones durante el mismo período.

De esta manera, la cantidad de dinero en circulación registró una expansión nominal del 6,2% , frente a una inflación acumulada del 18,3%. La diferencia respondió a distintas operaciones del Banco Central y el Tesoro destinadas a retirar los pesos previamente inyectados.

“El BCRA absorbió pesos mediante operaciones diversas con entidades financieras por $7,1 billones. Por su lado, el Tesoro Nacional utilizó fondos propios para comprarle divisas al BCRA para atender sus necesidades en moneda extranjera por el equivalente a $9,9 billones”, detalló Quantum.

El informe también destacó una mejora reciente de los depósitos y de los préstamos privados en pesos, luego del retroceso observado durante buena parte del segundo trimestre.

El Banco Central reabsorbió buena parte de los pesos emitidos durante el año para comprar dólares.

Según Quantum, distintas medidas adoptadas desde fines del año pasado “están permitiendo aumentar la oferta de crédito bancario disponible”, entre ellas la reducción gradual de los porcentajes de efectivo mínimo exigidos a las entidades financieras y cambios en su forma de integración.

En ese contexto, los préstamos en pesos al sector privado crecieron un 0,6% mensual en términos reales. La recuperación estuvo impulsada por el financiamiento destinado a las empresas, que avanzó un 2,1%, mientras que los créditos vinculados con el consumo todavía mostraron una caída del 0,8%.

“La recuperación del crédito puede estar indicando no solo un mayor dinamismo de la actividad económica, sino también anticipando un proceso de reducción de la mora”, consideró la consultora.

No obstante, el reporte advirtió que las tasas continúan en niveles elevados, especialmente para los préstamos personales y las tarjetas de crédito, donde la Tasa Nominal Anual (TNA) supera el 60%. Para las empresas, en cambio, los adelantos en cuenta corriente se encuentran alrededor del 25%.

Los depósitos privados también mostraron una mejora del 1,1% mensual real durante los últimos 30 días. Los fondos transaccionales crecieron un 5,1%, mientras que los plazos fijos retrocedieron un 1,7%, en un escenario de desaceleración de la inflación y estabilización de las tasas de interés.

Deuda: Economía buscará renovar vencimientos por $8,4 billones

El Ministerio de Economía enfrentará esta semana una nueva licitación de deuda, en la que deberá renovar vencimientos por aproximadamente $8,4 billones. El lunes dará a conocer el menú de bonos que ofrecerá a los inversores para el llamado previsto para el miércoles.

La operación llegará después del buen resultado obtenido en la primera licitación de julio, cuando el Tesoro alcanzó un rollover del 183%. El mercado espera que el Gobierno mantenga su estrategia de extender los plazos de vencimiento y conseguir las tasas más bajas posibles.

El Tesoro también logró despejar parte de sus compromisos inmediatos mediante el canje del 45% de una Letra vinculada al dólar que vence a fines de julio. La operación permitió trasladar hacia agosto y diciembre de 2028 obligaciones por unos u$s1.895 millones.

Entre los instrumentos que podrían integrar la próxima oferta aparece nuevamente el Bonar 2029 (AO29). En la primera licitación del mes, Economía había colocado u$s620 millones de ese título a una tasa efectiva anual del 8,29%.