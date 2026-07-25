El Gobierno contrarió la caída del EMAE: "Está capturando mucho ruido"

El viceministro de Economía, José Luis Daza, apuntó que el indicador no registra que "alcanzamos con superávit fiscal, sin emisión, con superávit externo y con el Banco Central comprando récord de reservas".

Los datos de junio del Estimador mensual de actividad económica (EMAE) encendieron alarmas porque anticipan más bajas en consumo e industrias clave. Ante ello, el viceministro de Economía, José Luis Daza , presentó una explicación técnica sobre las variaciones en esta medición. El presidente Javier Milei respaldó la interpretación del funcionario, replicando su análisis con el mensaje: "Masterclass".

En el inicio de su explicación, Daza sostuvo que " la volatilidad de los datos mensuales más que se duplicó desde el 2024 a lo que va de 2026" y que los "saltos mensuales de ±3% que vimos en el 2026 implican que, en el lapso de 30 días, la economía cayó a una tasa anual de 30%; al mes siguiente creció a una tasa anual de 43%, para colapsar de nuevo al mes siguiente. Eso no pasa en ninguna economía real".

"La conclusión es simple: el EMAE mensual está capturando mucho 'ruido', consecuencia de una economía que está cambiando rápidamente por el programa de estabilización y las reformas del presidente Milei ", continuó y expresó en sus redes sociales que "el ruido es simétrico. Exagera las caídas y también exagera las subas. En el tiempo la exageraciones se cancelan, unas con otras".

Así preguntó que: "¿Por qué se rompió el termómetro ahora? Es común en economías en transición: cuando cambia el sistema en que opera la economía, las estadísticas inicialmente miden una economía que ya cambió y a agentes que se comportan distinto que en el pasado. Les ocurrió a muchos países que pasaron por procesos de estabilización y reformas".

En contraposición, opinó que "en los últimos 26 meses Argentina rompió con la tendencia de los 15 años anteriores y muestra crecimiento todos los meses, sin excepción : 26 meses consecutivos. En los últimos 12 meses, la tendencia-ciclo acumuló un crecimiento de aproximadamente 2,5%".

El EMAE y el Crecimiento. Un comentario técnico (y bastante aburrido) sobre los saltos que viene mostrando el EMAE mensual durante 2026, y qué implican para evaluar el crecimiento de la economía argentina. La volatilidad de los datos mensuales más que se duplicó desde el 2024…

Para concluir, apuntó que "en 2025 la serie alcanzó un máximo histórico y 2026 será el segundo año consecutivo en superarlo. Y esta vez, ese máximo de producción lo alcanzamos con superávit fiscal, sin emisión, con superávit externo y con el Banco Central comprando record de reservas".

Estiman que en junio se mantuvo bajo presión tras un mayo peor de lo esperado

A contramano de lo que pensaba el mercado, la actividad económica encadenó su segunda caída mensual consecutiva en mayo y volvió a reflejar un escenario heterogéneo entre sectores. A su vez, los datos preliminares de junio marcan que la tendencia negativa continuaría, con un retroceso en el consumo masivo y una persistente caída en sectores clave de la economía, como la construcción ó la producción de hierro y acero, entre otros.

De cara a junio, desde Max Capital, detallaron que 14 de los 22 indicadores de alta frecuencia que monitorean (que incluyen actividades industriales, construcción, consumo y exportaciones) marcaron variaciones mensuales negativas en el sexto mes del año, lo que sugiere "una dinámica aún más débil para la actividad económica". Sin embargo, este monitor no incluye indicadores del sector agropecuario, que podrían aportar un sesgo positivo, agregaron.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, de Outlier, expresó que "lamentablemente los datos primarios de junio son peores que los de mayo", aunque aclaro que, dado que mayo sorprendió por la negativa, ese efecto "capaz compensa un poco". "Se confirma que la actividad sigue corriendo muy por debajo de lo esperado. Las expectativas van a seguir corrigiendo a la baja", opinó el experto.

Fuentes del mercado advirtieron que "hay que tener cuidado con la estimación mensual", teniendo en cuenta que en mayo se esperaba rebote. "Puede ser que termine promediando", acotaron.

Tras la publicación del dato oficial de mayo por parte del INDEC, la consultora Equilibra estimó que la economía se habría mantenido estable en junio, respecto del mes previo, mientras que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) no primario (que excluye agro, minería, energía y pesca) caería 0,5% mensual, acumulando tres bajas seguidas.