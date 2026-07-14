Fed: Wall Street aún prevé una suba de tasas en 2026 pese a la deflación de junio y tras la señal de Kevin Warsh

Si bien la fuerte baja de los precios en la economía norteamericana mejoró el ánimo del mercado, los analistas remarcaron que el conflicto en Medio Oriente y la cuestión energética pueden volver a impactar sobre la inflación de EEUU.

Mientras se conocía que los precios en EEUU registraron deflación en junio , el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh , afirmó que el banco central norteamericano "no tolerará" una inflación en niveles altos. En este contexto, el consenso del mercado sigue asignando chances elevadas a que la autoridad monetaria suba las tasas este año, aunque el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) moderó la magnitud de los incrementos esperados.

"Los miembros de nuestro comité no toleran una inflación persistentemente alta" , declaró Warsh el martes en su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso para presentar el Informe Semestral de Política Monetaria. "Y compartimos un firme compromiso con el restablecimiento de la estabilidad de precios".

" El objetivo número uno de la Fed es acertar con la política monetaria o acercarnos lo más posible a ello ", afirmó Warsh en su discurso. Y agregó: "Si acertamos con la política —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado ".

El economista del Banco ING , James Knightley , planteó que Warsh "se hace eco en gran medida de su conferencia de prensa del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de junio" y explicó que, "como era de esperar, hay muy poco que pueda describirse como 'orientación hacia delante' , dado su desdén por ella".

Warsh hizo sus declaraciones poco después de que el Departamento de Estadísticas Laborales ( BLS , por sus siglas en inglés) diera a conocer que el IPC de junio arrojó una deflación de precios de 0,4% mensual , la más importante desde abril de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

El titular del organismo se reunirá con el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en dos semanas para definir el rumbo de la política monetaria norteamericana, en la que será su segunda reunión como presidente del banco central.

La economía norteamericana experimentó un fuerte aumento de la inflación desde el inicio de la guerra entre EEUU e Irán a principios de año. Gentileza: Notimérica

El mercado todavía espera una suba de tasas de la Fed

Luego de conocerse el dato de inflación y las declaraciones de Warsh, hubo una modificación en las expectativas que le asigna el mercado a nuevas subas de tasas por parte de la autoridad monetaria. De acuerdo al FedWatch de CME, hasta este lunes se asignaba un 25% de probabilidades a que la Fed mantenga las tasas en el rango de 3,5%-3,75% en la reunión de septiembre, porcentaje que hoy subió a 40,5%.

Por su parte, las posibilidades de un incremento de 25 puntos se mantuvieran casi sin cambios — ayer eran de 51,2% y hoy son de 52,9% —, mientras que las de una tasa en el rango de 4%-4,25% bajaron de 24% a 6,6%. "En otras palabras, el IPC no eliminó el riesgo de subas, pero sí redujo el 'pricing' de un sendero más agresivo de la Fed", plantearon desde Portfolio Personal Inversores (PPI) en su último informe.

"La clave es que el IPC mira hacia atrás, pero no hay que olvidarse del riesgo que mira hacia adelante. La baja de junio estuvo favorecida por el retroceso previo de combustibles, pero julio muestra otra película", advirtieron los analistas de la Alyc. Y recordaron que "el crudo viene recuperando buena parte de la caída reciente y la tensión alrededor del estrecho de Ormuz volvió a instalar el riesgo de un shock energético más persistente".

Por su parte, Knightley destacó que la Fed "no ha alcanzado su objetivo de inflación durante los últimos cinco años, y Kevin Warsh quiere poner fin a esta tendencia". No obstante, remarcó que las expectativas de inflación "se encuentran dentro de rangos tolerables, lo que sugiere un riesgo mínimo de repercusiones indirectas en los precios derivadas del repunte energético".

Y agregó que "lo más probable es que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés estables durante un período prolongado, quizás hasta el verano (boreal) del próximo año".