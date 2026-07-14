El emotivo adiós de Steven Spielberg a Sam Neill: la verdad de cómo se convirtió en el Dr. Alan Grant en Jurassic Park

El actor neozelandés murió a los 78 años en Sídney, Australia, y su familia todavía no informó una causa específica de fallecimiento.

Spielberg contó que el papel había sido pensado originalmente para Harrison Ford, quien rechazó la propuesta.

Sam Neill murió a los 78 años en Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su familia, que todavía no informó una causa específica de fallecimiento , aunque sí declaró que fue "repentino e inesperado" .

Tras conocerse el deceso, Steven Spielberg despidió al actor neozelandés y recordó cómo llegó a convertirse en el paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park , pese a que el papel había sido ofrecido inicialmente a otro reconocido intérprete.

La muerte de Sam Neill generó una fuerte reacción dentro de la industria, especialmente entre quienes trabajaron con él durante la producción de Jurassic Park y sus continuaciones.

Steven Spielberg fue uno de los primeros en despedirlo públicamente y destacó tanto su talento como la relación personal que construyeron durante casi tres décadas.

En un comunicado difundido por Amblin Entertainment , la productora del cineasta, recordó que la llegada de Neill al proyecto fue posible gracias a trabajos anteriores.

"Le debo una deuda de gratitud a Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por haber elegido a Sam Neill para papeles en los que fue tan brillante que llamaron mi atención y lo llevaron a interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park", expresó.

El director también resaltó una característica que, según él, definía al actor durante los rodajes: su capacidad para trabajar en equipo y adaptarse completamente a cada papel.

"Sam era excepcionalmente colaborativo. Fue todo un desafío para él interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y molestos, porque eso era exactamente lo contrario del padre cariñoso que era con sus propios hijos", señaló Spielberg.

El director también recordó la conexión que se generó entre los integrantes del elenco principal. Junto a Laura Dern, quien interpretó a la doctora Ellie Sattler, y Jeff Goldblum, que dio vida al matemático Ian Malcolm, Neill formó una de las tríadas más reconocidas de la franquicia.

"Me encantó hacer todas las películas de Jurassic con él. Junto a Laura Dern y Jeff Goldblum siempre tendremos nuestra familia Jurassic, y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por los millones de fanáticos que tiene en todo el mundo", concluyó Spielberg.

"Estaba destrozado": el rechazo que cambió el destino de la película

Aunque hoy resulta difícil imaginar a otro actor interpretando a Alan Grant, Sam Neill no fue la primera elección de Steven Spielberg. Antes de contratarlo, el director había pensado en varias figuras de Hollywood y una de sus apuestas principales era Harrison Ford.

El actor, conocido por sus papeles en Indiana Jones y Star Wars, recibió la propuesta pero decidió rechazarla. Años después, Spielberg recordó aquel momento y explicó que la respuesta negativa lo afectó más de lo esperado.

"Puede que él no lo recuerde, pero te aseguro que yo sí", contó el cineasta durante una entrevista en el podcast Happy, Sad, Confused, y agregó: "No estaba enfadado. Estaba destrozado". Sin embargo, esa negativa terminó modificando el rumbo de la película. Con Ford fuera del proyecto, el equipo de producción avanzó con otros candidatos.

Kurt Russell fue considerado para ser el paleontólogo y, según trascendió, llegó a recibir una oferta económica importante, pero eligió participar en Stargate. También estuvo en la lista Richard Dreyfuss, quien fue uno de los finalistas para quedarse con el personaje antes de que la producción se inclinara por Neill. William Hurt fue otro de los nombres evaluados por Spielberg, aunque rechazó la propuesta sin siquiera leer el guion porque el proyecto no había despertado su interés y optó por protagonizar la comedia romántica Mr. Wonderful.

Finalmente, con el rodaje cada vez más cerca, Spielberg tomó la decisión de apostar por Neill. "Pero Sam Neill estaba disponible y fue increíble", afirmó. La elección terminó siendo clave para el resultado final de Jurassic Park, ya que el intérprete aportó una combinación de seriedad, sensibilidad y naturalidad que convirtió a Alan Grant en uno de los personajes más queridos de la saga.

De "segunda opción" a leyenda del cine: el legado de Sam Neill como Alan Grant

El papel de Alan Grant cambió para siempre la carrera de Sam Neill. Antes de Jurassic Park, el actor neozelandés ya contaba con una extensa trayectoria en cine y televisión, pero la película de Steven Spielberg lo llevó a un nivel de reconocimiento internacional.

Estrenada en 1993 y basada en la novela de Michael Crichton, el filme revolucionó la industria con sus efectos visuales y su forma de representar a los dinosaurios en pantalla.

La producción recaudó más de 914 millones de dólares en todo el mundo durante su lanzamiento original y, tras varios reestrenos, superó los 1.100 millones de dólares. Además, ganó tres premios Oscar en las categorías de Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Neill regresó al papel en Jurassic Park III (2001) y casi tres décadas después volvió a interpretar al personaje en Jurassic World: Dominion, donde compartió nuevamente elenco con Laura Dern y Jeff Goldblum.

A lo largo de su carrera también participó en La caza del Octubre Rojo, El piano, Horizonte final, Peaky Blinders y Los Tudor.