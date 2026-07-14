EEUU registró durante junio la deflación más importante desde los primeros meses de la pandemia + Agregar ámbito en









El Índice de Precios al Consumidor norteamericano experimentó una fuerte baja el mes pasado, como consecuencia del desplome de los precios internacionales de la energía a raíz del cese al fuego entre EEUU e Irán.

La inflación de junio marcó -0,4% mensual en EEUU. Gentileza: Monitor económico

La economía norteamericana experimentó una deflación de 0,4% mensual en junio, la caída de precios más importante desde abril de 2020, en plena pandemia de coronavirus. La fuerte baja en el precio de los combustibles — producto del cese al fuego entre EEUU e Irán el mes pasado — fue el factor determinante en Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EEUU.

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Si bien el consenso de los analistas esperaba que el dato del mes pasado fuera de deflación, la estimación era de apenas 0,1%. Por su parte, la inflación subyacente — que excluye comida y energía— también se desempeñó mejor de lo esperado, ya que la variación mensual fue neutra por primera vez desde enero de 2021, cuando el mercado había calculado una avance de 0,2%, similar al del mes previo.

"El mayor aporte al registro lo hizo el segmento de energía, que cayó 5,7% mensual, contribuyendo así en -0,45 puntos", explicaron los analistas de Balanz. También mencionaron que "se observó una fuerte desaceleración en servicios núcleo que anotaron una variación de 0,03% mensual, muy por debajo del 0,3% mensual de mayo y del 0,5% mensual de abril".

Y agregaron que "solamente el segmento de alimentos mostró una cierta aceleración (0,21% mensual) frente al dato previo (0,16% mensual), siendo el principal contrapeso de los otros segmentos, con una incidencia de 0,03 puntos".

A nivel interanual, el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), calculó que la inflación fue de 3,5%, un claro retroceso respecto al 4,2% de mayo y también por debajo del 3,8% de las estimaciones privadas. Lo mismo ocurrió con la medición subyacente, que fue de 2,6% contra el mismo mes del año pasado.