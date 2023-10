Gurúes de la City piden "cooperación" de Milei y un techo al dólar tras las elecciones

“Todas las corridas cambiarias tienen un punto de inflexión, porque se hace tan evidente que el camino se bifurca y pueden pasar dos cosas: o aparece el regulador (Gobierno) o no aparece el regulador y el final es incierto. Esta corrida no tiene ese punto de inflexión, porque quien pueda llegar a ser presidente dice que va a destruir el peso”. Así contextualiza el analista financiero Leandro Ziccarelli la dinámica de la semana pasada, que llevó al dólar blue arriba de $1000, el contado con liqui a $960 y MEP a $870. Como resultado, el Banco Central acumuló una pérdida semanal de u$s540 millones. Es por eso que considera positivo el rol de Economía mancomunado con el del BCRA, AFIP, ADUANA Y CNV, en donde el Estado se mostró como “regulador” al impartir nuevas restricciones en los dólares financieros y montar operativos que dejaron desolada la City Porteña.

Sin embargo, para Zicarelli estabilizar el mercado no se limita a la intervención, sino que también espera respuesta política del candidato libertario que tiene altas probabilidades de entrar al balotaje. “El dólar no se baja solo vendiendo bonos y reservas, el problema es más serio. ¿Cuánto valen los pesos si gana Milei? El 23 tendrá que poner techo al dólar”, asegura el analista. Esto es porque, contrariamente al planteo de Bull Market, la AlyC que fundó Daniel Marra, padre de Ramiro, el candidato a jefe de gobierno porteño, “no existe una hiper controlada, hay que evitarla, por eso el Gobierno tiene que jugar como regulador e interventor”. “Una declaración de más puede generar un desorden en el Gobierno que puede impactar negativamente en el propio Gobierno de Milei”, advirtió Ziccarelli.

Distinta es la mirada de Gabriel Caamaño, integrante de la consultora Ledesma, quien entiende que el Gobierno “ya no tiene capacidad de anclar o calmar” al mercado, porque “el último sprint de responsabilidad fiscal quemó la poca credibilidad que podía quedarle”. A su vez, asegura que los operativos de control generan paralización en el mercado o incluso mayor demanda en otros segmentos. Sin embargo, insiste en la necesidad de “cooperación, transición o algún tipo de acuerdo” entre Massa y Milei, ya que, “si no hay ninguna posibilidad de acuerdo y quien gane no sea el oficialismo, se intentará por las malas que el Gobierno saliente asuma parte del ajuste de los desequilibrios”.

Por último, Claudio Loser, ex funcionario del FMI, el Gobierno podrá mantener el tipo de cambio paralelo controlado debido al control policial, pero con el dólar blue por encima de los $1000, “queda reconocida la corrida y si subiera $100 más, no afectaría a la percepción general”. A su vez, cree que, si Milei gana las elecciones, “no pondrá un techo al dólar”, pero teme que los primeros días posteriores “sean caóticos en el mercado cambiario”. Mientras tanto, también hay dudas sobre el control del dólar oficial. Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, advirtió la semana pasada que el mercado descuenta que el tipo de cambio hasta diciembre aumentaría 170%.