Argentina se consolida como tercer mayor exportador del agro, con el impulso de tres cultivos

El país embarcó 97,5 millones de toneladas en la campaña 2024/25 y quedó sólo detrás de Brasil y Estados Unidos.

Argentina se consolidó como el tercer mayor exportador mundial de commodities agrícolas durante la campaña 2024/25, impulsada por el desempeño de la soja , el maíz y el trigo . Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) , el país embarcó 97,5 millones de toneladas , un volumen que solo fue superado por Brasil , con 174,2 millones, y Estados Unidos , con 170,6 millones.

El dato confirma el peso del agro dentro del comercio exterior argentino, en un contexto en el que el complejo oleaginoso-cerealero continúa siendo el principal generador de divisas del país. De acuerdo con datos del INDEC , el sector -incluyendo biodiésel y derivados- explicó el 38,9% de las exportaciones argentinas en 2025 , con la harina de soja, el aceite de soja y el maíz entre los productos más relevantes.

El informe de la BCR también destacó el rol del Gran Rosario , que volvió a ubicarse como el mayor complejo portuario granario del mundo . El nodo santafesino embarcó 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, por encima del distrito aduanero de Nueva Orleans , en Estados Unidos, que despachó 74,8 millones, y del puerto brasileño de Santos , que alcanzó 60 millones.

La recuperación marca un cambio respecto de los años previos, cuando la caída de la producción agrícola, especialmente por el impacto de la sequía histórica de 2023, había relegado al complejo rosarino en el ranking global. Ahora, con una mayor oferta exportable y una mejora en los embarques, la región volvió a encabezar la lista internacional.

El Gran Rosario se extiende a lo largo de unos 70 kilómetros sobre la ribera del río Paraná , desde Timbúes hasta Arroyo Seco. En esa franja se concentran 30 terminales portuarias , de las cuales 18 despachan productos agroindustriales.

Puerto Rosario Barco Granos.jpg El Gran Rosario se consolida como bastión del agro global. Eco365

Según la BCR, la región cuenta además con más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, lo que representa cerca del 75% del total nacional. Esa estructura industrial le permite procesar y exportar granos, aceites y subproductos a gran escala, y explica buena parte de su peso dentro del comercio exterior.

El nodo santafesino no solo lideró el ranking general de puertos agroexportadores, sino que también se ubicó entre los principales del mundo en los tres cultivos que sostuvieron el desempeño argentino: soja, maíz y trigo.

Soja, maíz y trigo: los cultivos que empujaron el récord

La soja volvió a ser uno de los motores centrales. Durante 2025, el Gran Rosario se posicionó como el segundo nodo exportador mundial del complejo sojero, con 40,9 millones de toneladas embarcadas. El volumen superó los 35 millones registrados el año anterior y dejó a la región solo por detrás del puerto brasileño de Santos, aunque por encima de Nueva Orleans.

El crecimiento estuvo asociado a una mayor disponibilidad de mercadería y a un escenario internacional favorable para los despachos argentinos, en medio de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que favorecieron la colocación de poroto de soja durante la segunda mitad del año. A eso se sumaron los envíos habituales de harina y aceite de soja, productos clave dentro de la canasta exportadora nacional.

Por su parte, el maíz también tuvo un desempeño destacado con 22,8 millones de toneladas embarcadas. Así, el Gran Rosario se ubicó como el segundo puerto global en despachos del cereal, únicamente por detrás de Nueva Orleans. La BCR remarcó que el volumen exportado desde el nodo santafesino incluso superó al total embarcado por Ucrania, uno de los principales jugadores mundiales del mercado maicero.

En el caso del trigo, el complejo aportó 8,8 millones de toneladas y también quedó en el segundo puesto entre los nodos relevados, detrás del sistema Columbia-Snake, en Estados Unidos, que alcanzó 11,9 millones. De todos modos, el informe aclaró que algunas zonas portuarias de potencias trigueras como Rusia o Australia podrían haber superado esos registros, dada la escala de esos países en el comercio global del cereal.

El agro y la generación de divisas

La consolidación argentina en el ranking mundial se da en un momento en el que el mercado sigue de cerca el ritmo de liquidación del sector. En mayo, las empresas agroexportadoras liquidaron u$s2.677 millones, un 7% más que en abril, aunque un 12% por debajo del mismo mes del año anterior, según datos de CIARA-CEC.

En lo que va del año, la liquidación acumulada alcanzó los u$s10.343 millones, lo que implica una baja de 11,6% frente al mismo período de 2025. Desde el sector suelen advertir que las comparaciones interanuales deben tomarse con cautela, ya que la comercialización de granos depende de factores climáticos, precios internacionales, incentivos impositivos y decisiones de los productores.