El k-drama de Disney que todos están viendo: romance en una isla remota llena de secretos + Agregar ámbito en









Una producción médica atrapó la atención de todo el mundo con una trama intrigante y personajes complejos.

La serie que te va a atrapar desde el primer momento. Gentileza - Disney+

Las series coreanas siguen siendo de las más vistas en las plataformas de streaming y cada estreno logra captar a millones de espectadores alrededor del mundo. Es por eso que una nueva producción ambientada en un destino remoto se convirtió en una de las propuestas más vistas de las últimas semanas.

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Disponible en Disney+, esta ficción tiene medicina, relaciones entre doctores y una historia llena de secretos y enigmas que de a poco se van revelando. Esa misma mezcla de tensión y emociones la posicionó entre los títulos más buscados por los fanáticos del género y por quienes quieren pasar un buen rato.

Doctor al borde del amor La serie ofrece relaciones, secretos y misterios. Gentileza - Disney+

De qué trata Doctor al borde del amor "Doctor al borde del amor" es una adaptación del webtoon "Endurance Doctor", creado por Kim Tae-poong. La historia sigue a Do Ji-ui, un prestigioso cirujano plástico que deja su puesto en un hospital universitario para cumplir con el servicio militar obligatorio como médico de salud pública.

Su objetivo era evitar cualquier lugar alejado del continente, ya que todavía recuerda experiencias traumáticas en el mar. De todas formas, recibe la asignación menos deseada, pasar un año en Pyeongdongdo, una pequeña isla que la mayoría de los profesionales intenta evitar.

Al llegar descubre que la tranquilidad del lugar es tan solo una apariencia, ya que la comunidad esconde conflictos, historias y situaciones difíciles de explicar. Mientras atiende a los habitantes de la zona, Do Ji-ui empieza a involucrarse con los problemas del pueblo y con los secretos que rodean a varios de sus vecinos. Uno de los personajes principales es Yook Ha-ri, una enfermera cuya dedicación hacia los pacientes es absoluta, aunque guarda enigmas de su pasado. Disney+: tráiler de Doctor al borde del amor Embed - Doctor On The Edge | Main Trailer | Disney+ Singapore Disney+: elenco de Doctor al borde del amor Lee Jae-wook como Do Ji-ui

Shin Ye-eun como Yook Ha-ri

Hong Min-gi como Hyun Chi-yeon

Lee Soo-kyung como Uhm Jeong-seon

Kim Yoon-woo como Yong Joo-cheon

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