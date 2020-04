Celeridad, para evitar el naufragio

Muchas son las propuestas e iniciativas que les acercaron al Gobierno, tanto por parte de representaciones empresariales como sindicales y también de especialistas, economistas, organismos profesionales, etc. También desde el Gobierno nacional se instrumentaron medidas económicas para palear la crisis de muchos cuentapropistas, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas medidas todavía no han sido hechas efectivas por falta de reglamentación y ello es lo que hace que todas ellas que por DNU fueran puestas a disposición, las hagan inoperantes y no lleguen en el momento oportuno, dejando desprotegido a un sector muy importante de la sociedad.