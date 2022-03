Economista que asesoró a Menem asegura que la única salida para evitar una hiperinflación es la dolarización

Encuesta

El economista planteó que la única salida para el país es la dolarización porque "el problema es el Banco Central. Hubo 10 años de baja inflación pero luego la convertibilidad tuvo algunos agujeros, aunque estabilizó la economía por muchos años". A tiempo que señaló que "la Argentina es incomparable (con cualquier otro país), es imposible, es un desastre",

Agregó que "toda la región está dolarizada de facto, aunque solo tres países lo hayan hecho legalmente. La razón por la que no se generalizó no es por la gente, que quiere dólares, sino porque los políticos no quieren un corsé estricto porque no podrían seguir gastando dinero".

Sobre el impacto de la suba de las materias primas por la invasión rusa, Hanke mencionó que "éste es un problema local. China y Japón no tienen más inflación por la guerra; Suiza tampoco. En todo caso, la suba en el precio de las materias primas afecta algunos precios de la canasta, pero la inflación se basa en la emisión monetaria, no en otro factor".