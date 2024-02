Javier Milei descartó dolarizar la economía este año

El presidente Javier Milei descartó la implementación de la dolarización en la economía para este año, en medio de una agenda marcada por la ley ómnibus, el DNU y el proyecto de ajuste fiscal que intenta implementar el Gobierno: "No dan los tiempos".

En declaraciones con el periodista Iván Schargrodsky, el mandatario libertario analizó la eventual dolarización en la previa de su gira internacional en Israel e Italia: " No dan los tiempos. Pensá que si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del BCRA recién estaría limpio a final de junio ".

"Al BCRA lo podés liquidar en cualquier moneda, aunque lo más simple es hacerlo en dólares. Sin embargo, ello no quiere decir que los individuos usen al dólar como moneda. Por ejemplo un petrolero es probable que use el WTI; alguien del gas usará BTU; en el campo, Soja Chicago. El resultado es una canasta de moneda donde los ponderadores son determinados libremente por los individuos, lo cual te neutraliza de los efectos de la política monetaria de un país en particular", agregó.

milei-foto-triunfo.jpg Javier Milei reiteró la importancia de la dolarización pero la descartó para este año: "No dan los tiempos".

Javier Milei, la dolarización y la experiencia en Ecuador

El mandatario, en la misma entrevista, reconoció futuras reuniones con los autores materiales de la dolarización en Ecuador. "Los que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje", señaló.

En la misma línea, el libertario advirtió que "en rigor, el caso de Ecuador ha sido muy exitoso. Que haya gente deshonesta intelectualmente o ignorante en términos monetarios no quita los logros del caso, aún cuando, desde mi punto de vista, se podía hacer mejor. Es muy berreta que los desatinos fiscales de Correa se los quieran cargar a la dolarización".

Qué opina Luis Caputo sobre la dolarización

Hace diez días, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, ratificó esta política monetaria al sostener que: "Es una meta de este Gobierno y se va a hacer cuando las condiciones estén dadas".

Esto sucedió durante una conferencia de prensa llevada a Cabo en la Casa Rosada en la que el funcionario anunció que se retira el capítulo fiscal de la ley ómnibus para "facilitar y acelerar" la aprobación del resto