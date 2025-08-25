Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 25 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial subió $21 la semana pasada pese al apretón monetario.

El dólar oficial cerró la semana anterior su cotización en $1.294,81 para la compra y a $1.337,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar blue se vendió a $1.345 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales subieron u$s19 millones para ubicarse en los u$s41.499 millones. Se trató de la primera variación positiva en seis jornadas. El acumulado semanal dio un retroceso de u$s408 millones.

Por su parte, la tasa nominal anual de los plazos fijos mayoristas (Tamar) cerró en el 59,25%, 0,45 puntos porcentuales por encima del valor del miércoles. En términos efectivos, el rendimiento es del 78,18%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.321 , $6 por encima del cierre previo .

A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 25 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.345 y la brecha con el oficial minorista se ubicó en el 1,8%.

Valor del MEP hoy, viernes lunes 25 de agosto

El dólar MEP opera a $1.328,37 y el spread con el oficial se ubica en 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 25 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.332,10 y la brecha se posiciona en 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 25 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 25 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.326,60, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 25 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.604, según Binance.