En medio de las denuncias, Javier Milei se mostró en una foto con Karina, Martín Menem y los candidatos

El Presidente encabezó un retrato con los principales referentes del partido en las provincias. A su lado, lo acompañó su hermana. También estuvo el titular de la Cámara de Diputados.

En una muestra de respaldo público ante las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpican a Karina Milei y a los Menem, el presidente Javier Milei se mostró en una foto junto a su hermana y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acompañados de los principales candidatos para las elecciones de octubre.

En paralelo a las novedades en la causa en la que se investiga la presunta trama de corrupción destapada por el exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, la cuenta oficial de "X" de La Libertad Avanza compartió una imagen en clave de campaña electoral protagonizada por el jefe de Estado y secundada por los dos primeros referentes de las listas de cada provincia.

El retrato se publicó en las redes bajo la leyenda "Los candidatos para terminar de cambiar la historia argentina" . Allí, el jefe de Estado aparece liderando a la tropa del equipo violeta que saldrá a plantar cara en los comicios del 26 de octubre para defender el modelo libertario.

Junto a Milei posó su hermana, la actual Secretaria General de la Presidencia y titular del partido a nivel nacional, quien en los últimos días pasó a estar en el centro de la tormenta a partir de una denuncia ante la Justicia por la difusión de audios en los que Spagnuolo habla de coimas solicitadas a la droguería La Suizo Argentina que, presuntamente, iban a parar a manos de Eduardo “Lule” Menem y de Karina. En los audios, Spagnuolo, otrora abogado de Javier Milei, menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

En la imagen, a la derecha de la hermana del Presidente aparece el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pese a no ser de la partida en las elecciones nacionales ya que no competirá por ninguna de las bancas que se pondrán en juego.

Entre los retratados se destacan Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, candidatos a senadores; Alejandro Fargosi y Patricia Holzman a diputados por CABA; y José Luis Espert y Karen Reichardt como representantes de la provincia de Buenos Aires. También se lo observa a Gonzalo Roca y Laura Soldano.

En representación de los candidatos en las provincias también se lo ve a Luis Petri, actual ministro de Defensa, que competirá por una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Mendoza; a la exactriz, Virginia Gallardo, que hará lo propio por Corrientes; y a la diputada por Salta Emilia Orozco que buscará colarse en el Senado, entre otros.

Avanza la causa por presuntas coimas en ANDIS

Este viernes, tal como informó Ámbito, la justicia dispuso allanamientos en la causa que derivó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo. Fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo - y de los dueños vinculados con el droguería Suizo Argentina - para secuestrar su teléfono celular.

Los 14 procedimientos comenzaron anoche. En detalle, se logró el secuestro de abundante material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa. Además, se retuvieron u$s266.000 y $7.000.000.

La denuncia la realizó el abogado Gregorio Dalbón y la lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación. Tras conocerse los audios, el presidente Milei ordenó el despido "de manera preventiva" de Spagnuolo.

Los audios del supuesto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

El escándalo surgió luego de que el periodista Mauro Federico revelara en el programa Data Clave audios donde se expone a supuestos operadores de la ANDIS que intentaban buscar dinero a través de empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado.

En los mensajes atribuidos al funcionario, se detalla cómo los operadores de la agencia le pedían dinero a empresas proveedoras del Estado, sobre todo en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.

Spagnuolo explica en los audios: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.

"A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", agregó dejando entrever que alguien se queda con un porcentaje importante. Según reveló el propio Spagnuolo en otro fragmento, ese 8% ronda los u$s500.000 y u$s800.000 mensuales.