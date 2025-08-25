Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este lunes 25 de agosto

El euro hoy -sin impuestos- cerró la última semana a $1.485,82 para la compra y a $1.571,38 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.629,75 para la compra y a $1.660,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.032,63.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 25 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.321, $6 por encima del cierre previo.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 25 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.345 y la brecha con el oficial minorista se ubicó en el 1,8%.
Valor del MEP hoy, lunes 25 de agosto
El dólar MEP operó a $1.329,08 y el spread con el oficial se ubicó en 0,6%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 25 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.333,81 y la brecha se posicionó en 1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 25 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 25 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.326,60, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 25 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.604, según Binance.
