Alerta meteorológica por lluvias y tormentas en ocho provincias: cómo seguirá el clima durante la semana en el AMBA







El SMN informó que Buenos Aires tendrá días soleados y templados, pero otras provincias enfrentan alertas por lluvias, viento Zonda y bajas temperaturas.

Cómo estará el clima esta semana en el AMBA y el resto de las provincias. Mariano Fuchila

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió distintas advertencias por lluvias, tormentas, vientos intensos y frío extremo que afectan a ocho provincias argentinas. Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la jornada se presenta estable y soleada, con temperaturas templadas que se mantendrán durante los próximos días.

Varias zonas del país se encuentran bajo alerta amarilla y naranja. En Chubut, Río Negro y Neuquén se esperan lluvias, con mayor intensidad en el oeste y centro de Chubut, donde la advertencia sube a nivel naranja. El organismo recomienda evitar circular por áreas inundadas, mantenerse bajo techo y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa en las viviendas.

clima Alertas por vientos, lluvias y frío extremo en el país. Por fuertes vientos, rigen alertas amarillas en Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut. Además, en sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén, la advertencia es de nivel naranja. En Jujuy, además, se espera la presencia de viento Zonda, por lo que se pide asegurar objetos sueltos, no estacionar autos bajo árboles y cerrar de manera hermética las viviendas.

En paralelo, en el norte del país (Salta, Misiones y Corrientes) se emitió alerta amarilla por temperaturas extremadamente bajas. El Ministerio de Salud recomienda evitar la exposición prolongada al frío, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Clima para este domingo 24 de agosto en el AMBA El Área Metropolitana de Buenos Aires vive este domingo 24 de agosto una jornada primaveral, con cielo despejado y una mínima de 8°C. Por la tarde, se prevé una máxima de 18°C, con ráfagas de viento del noroeste que alcanzarán entre 42 y 50 kilómetros por hora. Durante la noche, el termómetro descenderá a 12°C y las ráfagas se mantendrán.

Dia-de-la-Primavera-1024x576(1).jpg Clima primaveral para este domingo en el AMBA. Fto: Semanario Actualidad Lo que resta de la semana en el AMBA El lunes continuará con condiciones estables, mucho sol y temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 20°C de máxima. Desde el miércoles la nubosidad aumentará, aunque sin lluvias. El viernes será la jornada más cálida, con una máxima de 22°C. En tanto, el sábado el cielo pasará de parcialmente nublado a cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones (10%). Noticia en desarrollo-.