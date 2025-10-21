SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de octubre 2025 - 10:32

Javier Milei habló del swap con EEUU y aseguró que los dólares del BCRA serán para "defender la banda cambiaria"

El presidente explicó cómo funcionará el acuerdo con Estados Unidos y aseguró que las reservas del Banco Central se usarán para mantener la estabilidad cambiaria y pagar deuda.

    “Hoy el BCRA publicó la oficialización del swap con Estados Unidos. Si usted baja el riesgo país, baja la tasa de interés y vuelve el crédito. El swap es un intercambio de monedas: Estados Unidos nos da u$s20.000 millones y nosotros le damos su equivalente en pesos”, detalló el mandatario.

    El presidente aseguró que las reservas del BCRA se destinarán a defender la banda cambiaria y garantizar el pago de la deuda.

    Además, explicó cómo el acuerdo contribuirá al cumplimiento de los próximos vencimientos de deuda: “El año que viene tenemos vencimientos por u$s8.500 millones: u$s4.000 en enero y u$s4.500 en julio. El mercado temía que si pagábamos la deuda, no íbamos a poder defender la banda cambiaria”.

    “Argentina va a honrar su deuda”

    El Presidente remarcó que el swap permitirá utilizar libremente las reservas del Banco Central para sostener la estabilidad cambiaria. “Si llegado enero no tenemos acceso a los mercados internacionales, ejecutamos u$s4.000 millones del swap y pagamos deuda. Si en julio tampoco pudiéramos, ejecutamos otro tramo y pagamos los u$s4.500. Esto asegura que Argentina va a honrar su deuda”, afirmó.

    JAVIER MILEI CAPTURA TV PUBLICA
    Milei explicó que la medida reduce el riesgo país y permite mantener la estabilidad económica, favoreciendo el crédito y la inversión.

    Según el, garantizar el cumplimiento de los compromisos externos tendrá efectos inmediatos.

    “Argentina puede convertirse en una superpotencia”

    Milei consideró que la recuperación del crédito impulsará la reactivación económica: “Las empresas vuelven a financiarse, el consumo recupera crédito y la gente puede comprarse una casa. Así se reactiva la actividad, el empleo y los salarios reales”.

    Con optimismo, Milei proyectó un futuro de crecimiento sostenido: “No solo vamos a ser un país normal, sino un país que va a crecer mucho. En un lapso de 20 o 40 años se puede convertir en una superpotencia. Usted empieza a ver los efectos muy rápido porque se pone en el sendero correcto”.

