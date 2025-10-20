Javier Milei se bajó del cierre bonaerense de La Libertad Avanza y no hará más actos de campaña en PBA

En la última semana de cara a las legislativas, sólo irá a Rosario y Córdoba pero estará ausente en el cierre bonaerense de La Libertad Avanza.

Fin. Javier Milei se despidió de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza el viernes pasado en Tres de Febrero y esta semana no encabezará actos en ese distrito.

Punto final para la campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. El Presidente canceló su agenda de actos de La Libertad Avanza , suspendió la actividad prevista en Ezeiza para este miércoles y se despide así de manera anticipada e intempestiva de la pelea electoral en territorio bonaerense de cara a las legislativas del próximo domingo.

La errática participación de Milei en la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, incluida la renuncia de José Luis Espert a la primera candidatura en medio de un narco escándalo, se pareció más a una batalla campal que a una agenda de actos proselitistas . El Presidente debió enfrentar escraches y manifestaciones de repudio en distintas locaciones donde estuvo presente e incluso se vio obligado a suspender caminatas de manera abrupta. Fue lo que ocurrió en distritos como Lomas de Zamora, Morenos, Junín y Mar del Plata.

El viernes pasado, en lo que fue la ultima aparición de Milei en provincia de Buenos Aires, también hubo enfrentamientos entre simpatizantes libertarios y manifestantes opositores que repudiaban la presencia del Presidente. El acto terminó con una militante de La Libertad Avanza persiguiendo con un cuchillo de guerra a fotógrafos que se encontraban en el lugar registrando los incidentes .

El tramo final de campaña quedará entonces a cargo esta semana de Diego Santilli quien a la incursión en Ezeiza podría sumar una jornada de la juventud de LLA en Almirante Brown además de la visita a la primera sección electoral y a una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. El candidato del PRO está abocado a convocar al electorado de Juntos por el Cambio desencantado con las políticas de La Libertad Avanza y apuesta a acotar la ventaja de 14 puntos que el peronismo de Axel Kicillof obtuvo en los comicios desdoblados del 7 de septiembre pasado .

Milei analizó este fin de semana en Olivos las últimas encuestas que mandó a hacer la Casa Rosada en provincia de Buenos Aires antes de la elección . El día que renunció Espert, acorralado por el financiamiento recibido de parte del empresario Fred Machado, con orden de extradición a Estados Unidos en una causa por narcotráfico, La Libertad Avanza aparecía 18 abajo de Fuerza Patria. Pero las cifras analizadas por el Presidente y su mesa política reflejaron un cambio de tendencia que, si bien no alcanza para revertir la derrota, podría llegar a achicar la distancia con el peronismo a unos 8 puntos lo que acercaría a LLA a lo que consideran una derrota digna .

Javier Milei, sin actos en PBA

Para descomprimir la tensión que se registró durante las presentaciones de Milei en territorio bonaerense y no cometer errores no forzados, el Presidente no volverá esta semana a la provincia. La centralidad de la campaña queda a cargo de Santilli, con la compañía de Karen Reichardt, y desde la mesa bonaerense de La Libertad Avanza le dieron vía libre al "Colo" para que diseñe la agenda y estrategia de esta ultima semana ante la presunta remontada que exhibe en las encuestas.

La ausencia de Milei implica también, principalmente, que Karina Milei tampoco volverá a pisar territorio bonaerense con lo que queda acotado también el margen de maniobra de Sebastián Pareja, armador territorial y estratega de los comicios secciónales del 7 de septiembre donde Fuerza Patria le propinó una paliza electoral a La Libertad Avanza.

El Presidente iba a encabezar este miércoles junto a Santilli una actividad en el aeropuerto internacional de Ezeiza para bajar la consigna "es La Libertad Avanza o Ezeiza", con un mensaje orientado a evitar que la salida de jóvenes del país por la crisis económica pero el formato no terminó de convencer a los estrategas de campaña y el acto quedó cancelado.

En medio de un escenario de fuerte inestabilidad financiera y cambiaria, y con un Gabinete en descomposición donde se filtran versiones de renuncias anticipadas como la del canciller Gerardo Werthein a partir del desmanejo diplomático del último encuentro de Milei con Donald Trump en la Casa Blanca, el jefe de Estado solamente encabezará dos actos mas fuera de la provincia de Buenos Aires en la última semana de campaña de La Libertad Avanza de cara a la veda electoral que comenzará este viernes por la mañana.

Cierre nacional en Rosario

Milei irá este martes a Córdoba donde el peronismo de Juan Schiaretti aparece primero en las encuestas y con un gobernador, Martín Llaryora, que viene de advertir en el coloquio de Idea en Mar del Plata que "el modelo económico fracasó". En la provincia mediterránea se espera un triunfo de Provincias Unidas en medio del inestable mapa de alianzas de LLA con el partido de Luis Juez, también en tensión con la Casa Rosada.

El jueves, el cierre formal de la campaña nacional será en Rosario donde los libertarios también enfrentan un norma complicado teniendo en cuenta que la lista encabezada por Gisela Scagila, apoyada por el gobernador Maximiliano Pullaro, también de Provincias Unidas, pelea voto a votos contra el peronismo por ganar la legislativa del próximo domingo mientras LLA aparece nuevamente en el tercer lugar en las encuestas.