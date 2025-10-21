SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
21 de octubre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 21 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue superó los $1.500 y quedó a tiro de su récord histórico

El dólar blue superó los $1.500 y quedó a tiro de su récord histórico

Depositphotos

El dólar blue subió $20 y superó los $1.500 al inicio de la semana, al cerrar a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2%.

Durante la semana pasada, la divisa paralela aumentó $10.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 21 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475. Esto implicó una suba de $25 (+1,7%) respecto del viernes.

Valor del MEP hoy, martes 21 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.553,74 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,3%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 21 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.570,57 y la brecha con el dólar oficial es del 6,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1541,49, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.069, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias