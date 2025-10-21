Este es el momento en el que el cerebro llega a su máxima capacidad, según la ciencia







Un estudio científico desmitifica lo que todo el mundo piensa sobre el rendimiento cognitivo y la edad.

El cerebro alcanza su mayor rendimientoi cognitivo a cierta edad y esta es según la ciencia. FreePik

La ciencia desafía la creencia popular de que el máximo rendimiento cognitivo se alcanza en la juventud. Un estudio de la Universidad de Australia Occidental y la Universidad de Varsovia revela que el cerebro humano llega a su pico de potencial entre los 55 y 60 años. Esta investigación, liderada por el psicólogo Gilles Gignac, cuestiona la idea de que la agilidad mental y la creatividad disminuyen con la edad.

Durante décadas, se asumió que las habilidades cognitivas, como la memoria a corto plazo y la capacidad de procesar información, alcanzaban su punto más alto entre los 18 y 35 años. Sin embargo, este nuevo estudio demuestra que el éxito profesional y personal suele consolidarse en etapas posteriores de la vida. La clave está en la transición de la inteligencia fluida (capacidad de resolver problemas nuevos) a la inteligencia cristalizada, conocimientos y habilidades adquiridos con la experiencia.

cerebro.jpg Cuál es la edad de máximo potencial del cerebro El estudio analizó nueve constructos psicológicos asociados con el logro personal y profesional, como la alfabetización financiera, el razonamiento moral y la inteligencia emocional. Los resultados muestran que ciertas capacidades no solo se mantienen, sino que mejoran con la edad:

Alfabetización financiera : el 81% de los adultos mayores de 65 años responde correctamente a preguntas sobre inflación y poder adquisitivo, frente al 37% de los jóvenes entre 18 y 24 años. Esto indica que la comprensión financiera aumenta un 40% entre los 20 y los 65 años.

: el responde correctamente a preguntas sobre inflación y poder adquisitivo, frente al 37% de los jóvenes entre 18 y 24 años. Esto indica que la comprensión financiera aumenta un 40% entre los 20 y los 65 años. Razonamiento moral : Con la experiencia, las personas desarrollan enfoques más complejos para enfrentar dilemas éticos , lo que les permite tomar decisiones más acertadas en contextos ambiguos.

: Con la experiencia, las personas desarrollan enfoques más complejos para enfrentar , lo que les permite tomar decisiones más acertadas en contextos ambiguos. Inteligencia emocional: Esta capacidad crece de manera constante hasta estabilizarse alrededor de los 45 años. La habilidad para reconocer, comprender y gestionar emociones (propias y ajenas) resulta fundamental para el liderazgo efectivo y se correlaciona con mayores ingresos, incluso por encima del coeficiente intelectual. El psicólogo Gilles Gignac explica que, aunque las habilidades fluidas (como el razonamiento y la memoria) alcanzan su máximo alrededor de los 20 años, otras dimensiones cognitivas, como la inteligencia cristalizada y la escrupulosidad, siguen mejorando con la edad. Esto explicaría por qué muchos logros profesionales y personales se consolidan en la mediana edad.

adultos mayores telam La razón de que el cerebro alcance su potencial La investigación sugiere que el éxito vital no depende únicamente de la velocidad mental o la adaptabilidad, sino de un conjunto de habilidades que se desarrollan con el tiempo. La inteligencia cristalizada, por ejemplo, se nutre de la experiencia acumulada, lo que permite a las personas tomar decisiones más acertadas y resolver problemas complejos con mayor eficacia.

Además, la inteligencia emocional juega un papel crucial en el liderazgo y la gestión de equipos, ya que facilita la comprensión de las emociones ajenas y la resolución de conflictos. Según el estudio, estas capacidades alcanzan su máximo desarrollo entre los 55 y 60 años, lo que coincide con la etapa en la que muchas personas logran sus mayores éxitos profesionales. Gignac advierte que, después de los 65 años, se observa un declive más pronunciado en algunas capacidades. Sin embargo, destaca que las personas en la mediana edad (entre 40 y 65 años) suelen ser las más aptas para roles de alta responsabilidad, gracias a su combinación de experiencia, conocimiento y madurez emocional. Este hallazgo refuerza la idea de que el potencial humano no se limita a la juventud, sino que evoluciona y se optimiza con el paso de los años.

