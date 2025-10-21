Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

La presión sobre el dólar no aflojó pese a la firma del swap con EEUU: rozó los $1.500 en Banco Nación

El dólar oficial minorista cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA) . Asimismo, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa finalizó a $1.444,28 para la compra y a $1.495,61 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475 . Esto implicó una suba de $25 (+1,7%) respecto del viernes.

El dólar blue se vendió a $1.505 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2% .

El dólar MEP cotiza a $1.550,87 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,1%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.566,29 y la brecha con el dólar oficial es del 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1541,49, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.069, según Binance.