El dólar oficial minorista cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). Asimismo, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa finalizó a $1.444,28 para la compra y a $1.495,61 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 21 de octubre
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este martes 21 de octubre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 21 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475. Esto implicó una suba de $25 (+1,7%) respecto del viernes.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 21 de octubre
El dólar blue se vendió a $1.505 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2%.
Valor del MEP hoy, martes 21 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.550,87 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,1%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 21 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.566,29 y la brecha con el dólar oficial es del 6,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1541,49, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.069, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario