Grandes bancos de EEUU exigen garantías y avales para respaldar el auxilio de u$s20.000 millones a la Argentina







Grandes bancos estadounidenses exigen garantías antes de otorgar el préstamo de u$s20.000 millones que la administración de Donald Trump anunció para asistir a Argentina.

Bancos estadounidenses buscan garantías antes de prestar u$s20.000 millones a Argentina. AMBITO.COM

Un grupo de bancos estadounidenses encabezado por JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup busca garantías antes de prestar u$s20.000 millones a la Argentina, tras mantener conversaciones con el Departamento del Tesoro liderado por Scott Bessent. Los bancos esperan indicaciones sobre los avales que podrían ofrecerles o si Washington respaldará la operación por su cuenta.

El préstamo, anunciado previamente por Bessent, se sumaría al swap de monedas de igual monto que instrumentó el Banco Central (BCRA) desde este lunes, con compras de pesos en el mercado para estabilizar la moneda antes de las elecciones legislativas del domingo. Según fuentes consultadas por el WSJ, los bancos sienten que no pueden actuar sin el respaldo del Tesoro y buscan asegurarse de recuperar su inversión frente a la volatilidad de Argentina.

Noticia en desarrollo.-