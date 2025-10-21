SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
21 de octubre 2025 - 08:44

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 21 de octubre

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones dolar tasas
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $20 y superó los $1.500 al inicio de la semana, al cerrar a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2%. Durante la semana pasada, la divisa paralela aumentó $10.

En un arranque de semana marcado por la fuerte volatilidad tanto bursátil como cambiaria, el dólar cerró al alza en todas sus cotizaciones. Por su parte, los bonos y las acciones mejoraron al final de la rueda con la noticia de recompra de la deuda soberana anunciado por el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Live Blog Post

El dólar oficial rozó los $1.500 y crece la tensión en los mercados a días de las elecciones

La divisa norteamericana sigue bajo presión en la antesala de los comicios, en un mercado atento a la intervención oficial y a las señales de Washington.

Live Blog Post

Swap entre EEUU y Argentina: las claves del acuerdo y la información técnica que se mantendrá en secreto

Buena parte de los detalles técnicos del acuerdo serán "confidenciales", según anticiparon fuentes oficiales a Ámbito. Además, dieron precisiones sobre las diferencias con el swap de China.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 21 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475. Esto implicó una suba de $25 (+1,7%) respecto del viernes.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias