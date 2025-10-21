Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 21 de octubre

El dólar blue subió $20 y superó los $1.500 al inicio de la semana, al cerrar a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2%. Durante la semana pasada, la divisa paralela aumentó $10.