Milei cruzó a Guzmán por rechazar la dolarización: "Está flojo en teoría económica".

Milei respondió a los dichos de Guzmán afirmando que el ministro "está flojo en teoría económica y en evidencia empírica" y calificándolo de "enemigo de las personas de bien por estar a favor de la casta".

El economista liberal explicó en su hilo de Twitter que "para Martín Guzmán es delirio eliminar el robo de la política" y que el rechazo "no sorprende viniendo de alguien que subiendo impuestos dice que no hubo ajuste porque no se bajó el gasto público en términos reales. Aún con un Estado similar al agente representativo, lo cual, sólo implicaría una redistribución del ingreso, ellos dañaría vía justicia social".

El ministro de Economía dijo que una iniciativa en ese sentido "es un delirio" y fundamentó que "es dar por perdida la posibilidad de construir un Estado en serio". "Es aceptar una derrota como país", insistió Guzmán, quien remarcó que la Argentina debe "construir" su propia moneda, que, según indicó, "hoy es débil". "Eso lo tenemos que dar vuelta", añadió.

En una entrevista que brindó a TN, Guzmán remarcó que dolarizar "es algo que ni siquiera consideramos como opción"."A la inflación se la encara en un contexto donde hay un camino por recorrer y confianza por construir", insistió.

"Desde el punto de vista económico necesitamos más reservas en el Banco Central. Si no hay reservas están todos mirando y diciendo que en cualquier momento puede haber un problema con el dólar versus el peso. Y cuando empieza a pasar eso tenés tensión en la inflación", puntualizó.