La economía anotó su segunda mejora al hilo en enero, pero se mantuvo la disparidad sectorial + Seguir en









El Estimador Mensual de Actividad Económica creció 1,9% interanual. El avance fue traccionado por el agro, la energía y el sector financiero, mientras que la industria y el comercio cayeron.

Pese a la mejora general de la actividad económica, la industria volvió a sufrir una caída. Foto: Getty

La economía anotó en enero su segunda mejora consecutiva, tanto de manera anual como mensual. Sin embargo, se mantuvo la disparidad sectorial, con el agro, la energía y la intermediación financiera liderando las subas, pero con la industria y el comercio a la baja.

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Según informó el INDEC este jueves, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) aumentó 0,4% respecto de diciembre y 1,9% en comparación con enero de 2025.

En términos interanuales, el incremento fue explicado fundamentalmente por el salto del agro (+25,1%). Asimismo, también resaltaron los avances en el sector de energía y minería (+9,6%) y en la intermediación financiera (+7,7%).

En el otro extremo, las principales incidencias negativas las arrojaron el comercio (-3,2%) y la industria manufacturera (-2,6%).

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