Mundial 2026: las reconocidas figuras que podrían haber jugador para Cabo Verde

Los africanos tuvieron la chance de reclutar a figuras de renombre tanto en el pasado como la actualidad, aunque hasta ahora no pudieron convencerlos.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca: faltan menos días para el inicio de la que apunta a ser la edición más ambiciosa en la historia del torneo. Por primera vez, 48 selecciones nacionales buscarán quedarse con el trofeo más importante del fútbol , en la final que se jugará el 19 de julio en Nueva Jersey.

Con este nuevo formato, habrá varios debutantes, aunque muchos trabajaron durante cuatro años no solo para mejorar colectivamente. Algunos países adoptaron distintas medidas para potenciar sus planteles, y Cabo Verde es un caso particular en este contexto.

La globalización también llegó al fútbol, y un claro ejemplo es la nación africana que obtuvo por primera vez un boleto directo a la Copa del Mundo. Este país, de poco más de 500 mil habitantes y ubicado en un archipiélago, encontró una forma particular pero efectiva de sumar futbolistas de mayor nivel.

Desde 2010, puso en marcha un proyecto para disputar esta competencia. Uno de los primeros métodos, durante la etapa de Lucio Antunes como DT, fue usar LinkedIn para comunicarse con jugadores con raíces caboverdianas . En menos de 20 años, encontraron la fórmula para cumplir su objetivo.

Después de quedar a un triunfo de Qatar 2022, lograron una gran actuación en las Eliminatorias de África para el Mundial 2026. La victoria en Praia ante Camerún fue clave, y el contundente 3 a 0 contra Suazilandia selló la clasificación. Con varias figuras nacidas en Europa, pero habilitadas por su herencia familiar, la camiseta azul con detalles rojos y blancos se verá por primera vez en la historia del torneo.

Bubista Cabo Verde FIFA Bubista, DT del equipo, busca convencer a algunos jugadores para ser parte de la lista para el Mundial 2026. FIFA

Hasta Cristiano Ronaldo: los futbolistas que podrían haber representado a Cabo Verde

Ryan Mendes, Roberto Lopes y Dailon Livramento son los nombres más importantes de Cabo Verde, y serán claves si el equipo quiere dar la sorpresa y avanzar a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además de ellos, hay otros futbolistas que podrían haber representado al combinado africano.

Algunos casos parecen imposibles por el peso que ya tuvieron en sus respectivas selecciones, mientras que otros todavía cuentan con la posibilidad de nacionalizarse, aunque prefieren esperar la oportunidad en otros combinados nacionales.

Nani

El delantero que brilló en Manchester United, con el que ganó la UEFA Champions League, optó por representar a Portugal pese a haber nacido en Praia, capital de Cabo Verde. Con los lusos conquistó la Eurocopa 2016, aunque hoy está lejos de ser parte de la consideración del DT para el Mundial 2026.

A los 39 años y en el Aktobe de Kazajistán, transita sus últimos pasos en el fútbol. Disputó solo una Copa del Mundo, la de Brasil 2014, y nunca terminó de ser el crack que se esperaba cuando hacía delirar a Old Trafford con gambetas y goles.

Gelson Martins

Otro nacido en Praia y con pasado en Sporting de Lisboa, como Nani. El actual jugador del Olympiacos de Grecia tendría un lugar asegurado en Cabo Verde, pero también eligió representar a Portugal. Participó en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y jugó un partido, aunque los lusos quedaron eliminados en octavos de final.

Defendió las camisetas del Atlético Madrid y el Mónaco de Francia, donde mostró su mejor versión. Hoy, con algo de continuidad en Grecia, dejó una sensación parecida al caso anterior: pudo haber sido una figura de época, pero le faltó terminar de explotar en la élite europea.

Rolando

No muchos recuerdan a Rolando Jorge Pires da Fonseca. Nacido en São Vicente, un municipio de Cabo Verde, se nacionalizó portugués y vistió la camiseta de esa selección en 21 oportunidades. También fue parte del plantel que disputó Sudáfrica 2010, aunque no tuvo minutos.

En Argentina, quizás quienes tengan buena memoria lo recuerden como compañero de zaga de Nicolás Otamendi en el Porto. Allí conquistaron la UEFA Europa League de 2011, al derrotar al Sporting Braga por 1 a 0 en Dublín gracias al tanto de Radamel Falcao, ex River.

Cristiano Ronaldo

Quizás el nombre que hubiera cambiado para siempre la historia de Cabo Verde en el fútbol. Uno de los jugadores más talentosos de todos los tiempos representó a Portugal y ganó la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League en dos ocasiones: 2019 y 2025. Además, es el futbolista con más presencias en esa selección, con 226 partidos, y su máximo anotador, con 143 goles.

Cristiano Cuenta de X: @AlNassrFC CR7 es otro de los que pudo haber representado a Cabo Verde. Cuenta de X: @AlNassrFC

El astro que brilló en Real Madrid, Juventus, Sporting Lisboa y Manchester United tuvo la posibilidad de ser parte de Cabo Verde, ya que su abuela nació en São Vicente. Pese a esa chance, jamás estuvo en la mente de CR7, quien hizo historia con los lusos y podría disputar su última Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Patrick Vieira

Campeón del mundo con Francia en 1998, ídolo del Arsenal de Inglaterra y con pasos por otros gigantes como Manchester City e Inter de Italia, fue uno de los volantes centrales más fuertes de su época. A esa capacidad defensiva le sumaba una elegancia con la pelota pocas veces vista en ese puesto.

Si bien nació en Dakar, capital de Senegal, y se mudó a Francia a los 8 años, cuenta con raíces caboverdianas porque su mamá nació allí. Si él hubiera querido, podría haber representado a ambos conjuntos africanos, pero con Francia no le fue mal: también obtuvo la Eurocopa 2000.

Henrik Larsson

El gran goleador sueco participó en tres Copas del Mundo: Estados Unidos 1994, Corea del Sur-Japón 2002 y Alemania 2006. En Norteamérica, Suecia consiguió un tercer puesto que aún se recuerda con cariño, pero lo que pocos saben es que Larsson pudo haber representado a Cabo Verde.

El delantero que brilló en Barcelona de España, Celtic de Escocia y Feyenoord de los Países Bajos, además de pasar por Manchester United de Inglaterra, nació en Helsingborg. Su papá es oriundo de tierras caboverdianas, aunque el atacante nunca consideró la opción de nacionalizarse.

Ayrton Costa

Sí, el central de Boca vive un caso similar al de Cristiano Ronaldo. Nacido en Quilmes el 12 de julio de 1999, debutó en la Primera de Independiente durante la Copa de la Liga Profesional 2020, ante Defensa y Justicia. También pasó por Platense y el Royal Antwerp de Bélgica. En enero del año pasado, el Xeneize adquirió su pase por 3,5 millones de dólares por el 100% de su ficha.

Ayrton Costa El jugador de Boca tiene la posibilidad de representar a Cabo Verde. Gerónimo Marino/La Número 12

Bubista, entrenador de Cabo Verde, intentó convencerlo para formar parte del combinado nacional de cara al Mundial 2026, ya que su abuelo es originario de ese país. El zaguero agradeció el interés, pero aún mantiene la esperanza de que Lionel Scaloni lo considere en el futuro para la Selección Argentina. También podría optar por Paraguay, ya que su abuela es de allí.