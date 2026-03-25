La actividad industrial retrocedió en febrero 3,9% en comparación con 2025, según FIEL

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en febrero un retroceso del 3,9% en la comparación interanual, y encadenó ocho meses de contracción.

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en febrero un retroceso del 3,9% en la comparación interanual, y encadenó ocho meses de contracción. Como contracara, en términos desestacionalizados, la producción industrial de febrero creció 0,5% en la comparación con enero, y marcó dos meses consecutivos de avance.

"A este resultado contribuyó el hecho de que el mes fue uno corto en términos de días hábiles a causa de los feriados de carnaval en 2025 tuvieron lugar en marzo y el paro general de mediados de mes, al tiempo que, opuestamente , la realización de paradas de planta un año atrás permitió mejores resultados en algunas actividades el presente año ", explicaron desde FIEL.

En el mes, los mejores desempeños entre los sectores lo mostraron la refinación de petróleo y las industrias metálicas básicas , mientras que la producción de alimentos y bebidas igualó el nivel de actividad de un año atrás.

Entre los alimentos , se destacó el avance de la producción nacional de leche y el aumento de la faena porcina , mientras la faena vacuna cae por octavo mes en un contexto en el que "la recomposición del stock ganadero resulta en una restricción temporal de la oferta con efecto en los precios domésticos".

Por su parte, la producción de insumos químicos y plásticos continuó recortando el ritmo de caída en la comparación con meses previos, y se observaron avances en petroquímicos básicos, agroquímicos y jabones. Al interior de la rama, la producción de neumáticos se vio afectada por el cese de la actividad en una de las tres principales empresas del sector a mediados de mes .

"En el caso de la metalmecánica, esta mostró en febrero un retroceso en la comparación interanual por la merma de la producción de autopartes y bienes durables del hogar", agregaron desde FIEL.

Finalmente, la mayor caída de la actividad la volvió a registrar la industria automotriz, con un retroceso más profundo en la producción de automóviles, en un escenario en el que volvieron a contraerse las exportaciones, las ventas mayoristas y los patentamientos. Con todo, en el primer bimestre del año la actividad industrial de acuerdo al relevamiento de FIEL acumula una caída de 3,9% en la comparación con los dos primeros meses de 2025.

Primer bimestre del año: fuerte caída de la producción automotriz

En cuanto a los registros de producción a nivel de sectores del primer bimestre y en la comparación con el nivel promedio de enero y febrero de 2025, la refinación de petróleo lidera el ranking de crecimiento con una mejora acumulada de 7% seguida de la producción de las industrias metálicas básicas con un avance de 6,9%.

Por su parte, la producción de alimentos y bebidas superó ligeramente (+0.9%) el nivel alcanzado en el primer bimestre del año pasado. Los restantes sectores industriales acumulan una caída de actividad, comenzando con la producción de insumos textiles que se retrajo 2,1% en el periodo, seguida de la producción de insumos químicos y plásticos con un retroceso de 2,7%.

Con una contracción de la producción más profunda que el promedio, la metalmecánica retrocedió 6,2%, seguida de la producción de papel y celulosa que lo hizo 6,3%, de los despachos de cigarrillos que mostraron una merma del 7,1%, de la producción de minerales no metálicos que cayeron 9,6% y de la producción automotriz que bajó 30,3%, en todos los casos en el primer bimestre y en la comparación con el mismo periodo de 2025.

"Observando la actividad industrial del primer bimestre desde la perspectiva de los tipos de bienes producidos, los de consumo no durables igualaron el nivel alcanzado en el mismo periodo del año pasado. Entre este tipo de bienes, la mejora en la producción de alimentos no compensó la contracción en la de bebidas y la caída de los despachos de cigarrillos", explicaron desde FIEL.

Los tres grupos de bienes restantes mostraron una caída en el bimestre en comparación con los dos primeros meses de 2025. Los bienes de uso intermedio retrocedieron 1,4% arrastrados por la contracción de la producción de químicos y plásticos, insumos textiles y de papel y celulosa.

Por su parte, los bienes de consumo durable registraron una merma del 15,8% a causa de la caída de la producción de automóviles y bienes durables del hogar, al tiempo que los bienes de capital se contrajeron 18,3% debido a un menor nivel de producción de utilitarios y maquinaria agrícola.

Mes contra mes: cómo fue febrero vs. enero

En términos desestacionalizados, la producción industrial de febrero creció 0,5% en la comparación con enero, y encadenó dos meses de avance.

"En septiembre de 2025 se anotó el mínimo de actividad, resultando un potencial punto de giro (valle) de la recesión industrial iniciada en febrero de ese año. Las señales relativas al inicio de una fase de recuperación en ese mes aun resultan débiles, del mismo modo que es acotada la difusión sectorial de la mejora de la actividad", explicaron.

Por caso, desde aquel mes la producción industrial avanza a un ritmo anual del 4,1%, el que es bajo en la comparación con el registrado en episodios de recuperación previos desde 1980 de acuerdo al IPI de FIEL.

En síntesis, detallaron: "En un mes corto, la industria volvió a mostrar una caída interanual en febrero encadenando ocho meses de contracción, con un fuerte retroceso en la producción automotriz. Corregida de factores estacionales la actividad fabril anotó un segundo avance mensual, habiendo registrado un mínimo en septiembre pasado desde cuando muestra un modesto avance comparado y una baja difusión de la mejora. A los desafíos del contexto local en materia de competencia y debilidad de la demanda que enfrentaba la industria, se suma el potencial impacto del conflicto en Medio Oriente sobre costos directos de la energía e indirectos asociados a la logística de insumos y bienes finales".