La falta de plan industrial y las ausencias en eventos encienden las alertas entre los empresarios

La Unión Industrial Argentina (UIA) anticipó un panorama negativo para el sector en agosto. Además, organizan eventos para debatir políticas industriales, pero los funcionarios no se presentan. Reclaman un plan para entender cómo motorizar su crecimiento en 2025 y no hay respuesta aún.

La industria se pregunta dónde están los funcionarios. Pese a cursar invitaciones, las primeras líneas no se apersonan en los eventos organizados por el sector . Las ausencias se registran en medio de un escenario complejo, preocupante para buena parte de los sectores de la economía , pese a que otros avizoran una recuperación o incluso gozan de un crecimiento en la comparación interanual.

En este contexto es que el jueves pasado se realizó el 1° Congreso Metalúrgico Latinoamericano organizado por ADIMRA.

Las invitaciones cursadas a la política fueron variopintas: asistieron desde el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, al jefe de gobierno porteño Jorge Macri, y estaba confirmado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Sin embargo, el funcionario de Milei no se hizo presente en el día del evento. “Fueron solo la canciller, Diana Mondino, y Ramiro Velloso, de la Subsecretaría de Promoción de las Exportaciones, que es diplomático, no político”, comentó una fuente.

En la convocatoria, el mensaje al Gobierno fue claro: se sale adelante de la mano de la industria. La idea fue transversal a todos los oradores.

La voz de los industriales

Por caso, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, expresó: "No se confundan: acá ningún sector excluye a ningún otro; ni el campo es víctima de la industria ni la industria lo es del campo. Acá tenemos que salir todos. Y no le estoy respondiendo a nadie, sino a mi conciencia."

Del mismo modo, Llaryora hizo hincapié en que “no hay países desarrollados en el mundo que no valoren a la industria metalmecánica como uno de sus pilares”.

Una situación similar se registró en el congreso realizado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en la ciudad de Roldán. La ausencia del Gobierno en la ciudad santafesina fue por demás notoria, al punto tal que “ni siquiera en la época de Macri pasó que no hubo un solo representante del oficialismo”, se quejó una fuente organizadora, mientras que si fueron representantes del PRO y la UCR y partidos locales.

“Solo vimos algunos diputados provinciales del partido. Eso te marca que no hay 'feeling' o bien, no hay una política industrial clara”, advierte la fuente consultada.

Por qué el Gobierno le da la espalda al sector

Es que, a decir verdad, los presentes en Santa Fe no encontraron “motivo real” para que un funcionario estuviera presente, luego de que Milei haya dicho que, para proteger a la industria, “se le robó al campo” lo que generó “adicción al Estado”.

El próximo evento estará a cargo de Industriales Pymes Argentinos (IPA), liderado por Daniel Rosato. Será en octubre y aunque todavía no hay detalles, esperan que Francos, por ejemplo, sea uno de los invitados que asista a la convocatoria.

Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria en julio subió un 12,8%, al tiempo que el acumulado marca una caída del mismo porcentaje y el interanual una baja de -5,8%. Los datos anticipados de agosto indican una nueva caída interanual y una baja en la comparación mensual, revirtiendo la mejora de julio.

Los problemas que enfrenta la industria

Esto es porque durante el mes pasado volvió a acelerar la caída interanual en los despachos de Cemento (-26,5% i.a.), así como también en el sector Automotor (-18,6% i.a.), y energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales (-9,4% i.a.), con un comportamiento mayoritariamente a la baja al interior del rubro. De igual manera, prevalece la caída a dos dígitos en las importaciones desde Brasil (-18,3% i.a.).

Al mismo tiempo, para el 69% de las empresas encuestadas, la utilización de la capacidad instalada en julio fue menor a la considerada como óptima y la mayoría (55,7%) espera recuperar niveles adecuados recién a partir de la segunda mitad del 2025.

Sobre esto último se apoyan los industriales si efectivamente podrán ver una mejora en 2025 en su sector. El presupuesto propone un “crecimiento” del 5% del PBI motorizado, entre otros elementos, por una suba de la industria del 6,2%. “No tenemos encuentros con el Gobierno, tampoco mandan señales de una política industrial. El RIGI, que motorizaría la inversión, prácticamente no nos incluye. No se en qué están pensando exactamente”, resume una fuente del congreso santafesino.