La indignación de un exasesor de Javier Milei por el ajuste: "Me están licuando la jubilación"

"Me parece que me están licuando la jubilación", se mostró indignado el economista en su cuenta de X.

Afirmó que está cobrando lo mismo que en enero y diciembre y que debido a ese ajuste la administración libertaria "tiene superávit fiscal".

El ex viceministro de Economía durante el mandato del ex presidente Carlos Saúl Menem (1997/1998) manifestó: "Acabo de cobrar mi jubilación de Febrero. Es el mismo monto que el de Enero y que el de Diciembre (descontando aguinaldo). Me parece que me están licuando la jubilación...con razón dicen que tienen superávit fiscal".

"¿Es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda el manual de Economía Austríaca?", remató el hombre de 76 años.

Luego de recibir decenas de críticas por su mensaje, Rodríguez apuntó contra el Gobierno: "Me largaron la banda de trolls a humillarme y descalificarme!. No la ven!"

Rodríguez formaba parte del equipo económico del jefe de Estado hasta que renunció tras expresarse de forma despectiva hacia la comunidad LGBTIQ+ en una entrevista televisiva

"Si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema, que ustedes tienen que entender, es la testosterona. Es un problema hormonal", dijo en una entrevista televisiva.

El duro ajuste en jubilaciones en enero

Con el fuerte ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei, la jubilación mínima en Argentina alcanzará en febrero un valor real -en términos de poder de compra- inferior al registrado durante la crisis económica de la convertibilidad en 2002.

En este escenario, el Gobierno alcanzó el tan ansiado superávit fiscal en enero, pero según el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), uno de los principales centros de investigación sobre asuntos previsionales, se logró a expensas de la reducción real del gasto en jubilaciones y pensiones.

Este análisis se basa en números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que muestran las partidas previsionales las que explicaron el superávit en el mes.

Según explicó la OPC: "Por un mayor retroceso en los gastos, básicamente vinculados con las prestaciones sociales, que la caída que sufrió la recaudación, durante enero la Administración Nacional registró un superávit financiero 77,2% real superior al obtenido en el mismo mes del año anterior".

Un informe de la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI), las prestaciones sociales representaron el mayor recorte en el gasto durante el mes de enero. De cada 100 pesos de superávit primario conseguido en enero, $44,5 lo aportaron los jubilados, con un menor poder de compra.